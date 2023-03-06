Вместе с соратниками: суд в Беларуси заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Приговоры также вынесли и другим белорусским оппозиционерам из Координационного совета — Павлу Латушко, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому. Все они в настоящее время находятся за пределами Беларуси.

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Минский городской суд в понедельник, 6 марта, заочно приговорил находящегося за рубежом лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала заседаний.

Как уточняется, Тихоновскую признали виновной во всех инкриминируемых ей "преступления". Политик "должна" отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

При этом гособвинение запрашивало для лидера белорусской оппозиции 19 лет тюрьмы.

Кроме этого, Тихановской назначен штраф в размере $25 тыс.

Также суд приговорил к лишению свободы сроком на 18 лет экс-министра культуры Республики Беларусь Павла Латушко, сообщает агентство БЕЛТА. Он получил 18 лет лишения свободы.

Приговоры вынесли и другим белорусским оппозиционерам — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому. Они получили по 12 лет лишения свободы.

Все обвиняемые члены Координационного совета признаны виновными "в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем", создании "экстремистского формирования" и руководстве им, а также "публичных призывах к захвату госвласти".

Заочный суд над Тихановской и ее командой

Суд над лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которую ее соратники называют законно избранным президентом Беларуси, начался 17 января. Среди обвиняемых, кроме Тихановской, оказались еще четыре члена Координационного совета белорусской оппозиции — специального представительного органа, созданного с целью "защиты суверенитета и независимости Беларуси".

Тихановская назвала суд фарсом и личной местью со стороны Александра Лукашенко.

Все фигуранты уголовного дела находятся за границей.

Напомним, 3 марта в Беларуси осудили лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого. Его приговорили к тюремному заключению по надуманному обвинению в контрабанде и финансировании групповых действий, которые "грубо нарушают общественный порядок".

В марте 2021 года Светлана Тихановская у себя в соцсетях отреагировала на обвинения, предъявленные в Беларуси ее супругу Сергею Тихановскому. "Это не суд, а расправа", — сказала она.