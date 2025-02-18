"Беспринципная предательница": экс-президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами (видео)

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-премьер Георгий Гахария возвращались из Мюнхенской конференции по безопасности. В аэропорту их ждал неожиданный "сюрприз": неизвестные забросали политиков яйцами и оскорбили.

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Пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили и бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, лидера оппозиционной партии "За Грузию", закидали яйцами в международном аэропорту Тбилиси. Видеокадры показал местный канал Рirveli.

Нападавшие кричали Зурабишвили "предательница, агент и беспринципная" и бросали в ее сторону яйца после ее возврата с Мюнхенской конференции по безопасности. Полиция не вмешивалась в ситуацию, Министерство внутренних дел Грузии не комментировало случившееся.

Агентство News Georgia добавляет, что под удар попал и бывший посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили. Оппозиционеры назвали нападавших "зондеркомандой", контролируемой правящей партией "Грузинская мечта".

По данным журналистов, месяц назад Гахарию избили в одном из отелей Батуми. В драке был замечен депутат от "Грузинской мечты" Дмитрий Самхарадзе и замглавы Минэкономики правительства Аджарии Георгия Манвелидзе. По итогам у Гахарии диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Напомним, 14 декабря 2024 года в Грузии выбрали нового президента, им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Саломе Зурабишвили не признала эти выборы.

Фокус писал, как в Тбилиси неизвестные в масках избивали журналистов и протестующих на митинге против отказа властей от европейского курса страны.