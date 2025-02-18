"Безпринципна зрадниця": експрезидентку Грузії Зурабішвілі закидали яйцями (відео)

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та експрем'єр Георгій Гахарія поверталися з Мюнхенської конференції з безпеки. В аеропорту на них чекав несподіваний "сюрприз": невідомі закидали політиків яйцями та образили.

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П'ятого президента Грузії Саломе Зурабішвілі та колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарію, лідера опозиційної партії "За Грузію", закидали яйцями в міжнародному аеропорту Тбілісі. Відеокадри показав місцевий канал Pirveli.

Нападники кричали Зурабішвілі "зрадниця, агентка і безпринципна" і кидали в її бік яйця після її повернення з Мюнхенської конференції з безпеки. Поліція не втручалася в ситуацію, Міністерство внутрішніх справ Грузії не коментувало того, що сталося.

Агентство News Georgia додає, що під удар потрапив і колишній посол Грузії в Німеччині Елгуджа Хокрішвілі. Опозиціонери назвали нападників "зондеркомандою", контрольованою правлячою партією "Грузинська мрія".

За даними журналістів, місяць тому Гахарію побили в одному з готелів Батумі. У бійці був помічений депутат від "Грузинської мрії" Дмитро Самхарадзе і заступник глави Мінекономіки уряду Аджарії Георгія Манвелідзе. За підсумками у Гахарії діагностували перелом носа і струс мозку.

Нагадаємо, 14 грудня 2024 року в Грузії обрали нового президента, ним став колишній футболіст Михайло Кавелашвілі. Саломе Зурабішвілі не визнала цих виборів.

Фокус писав, як у Тбілісі невідомі в масках били журналістів і протестувальників на мітингу проти відмови влади від європейського курсу країни.