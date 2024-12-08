Перша кров: в Грузії "тітушки" побили журналістів та мирних протестувальників (відео)

На відео видно, як чоловік у масці бере жінку з мікрофоном за голову та стрімко кидає її на асфальт.

В Тбілісі невідомі чоловіки у масках побили журналістів та протестувальників, які вже понад тиждень мітингують проти відмови влади від європейського курсу Грузії. Про це повідомило "Эхо Кавказа".

"Напад на знімальну групу опозиційного "ТВ Пірвелі". Журналісти впевнені, що особи в масках — так звані "тітушки" — прихильники правлячої партії", — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що оператора Георгія Шецирулі жорстоко побили та забрали камеру. Крім того, постраждала кореспондентка Мака Чіхладзе.

"Усе це відбувалося за кілька десятків метрів від парламенту Грузії", — зазначили журналісти.

На відео видно, як чоловік у масці та капюшоні бере жінку з мікрофоном (журналістку) за голову та стрімко кидає її на асфальт. Після цього показані кадри, де одразу кілька молодиків б'ють ногами по голові, обличчю, тулубу та ногам чоловіка, який лежить на землі та намагається прикритись руками.

Згодом також з'явилась інформація, що побитий член грузинської "Коаліції за зміни" Дута Петрідіс та Коба Хабазі.

Коба Хабазі Фото: Эхо Кавказа

Зазначимо, що видання Рravda.georgia повідомила, що 2 грудня під час протестів в Грузії майже 40 постраждалих були доправлені до лікарень.

Нагадаємо, 5 грудня Володимир Зеленский запровадив санкції проти влади Грузії. Перед цим президент України розкритикував владу Грузії за розгони протестів.

Протести в Грузії розпочалися у Тбілісі та інших містах 28 листопада після того, як уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року. Попри це, у "Грузинській мрії" продовжують стверджувати, що їхньою метою залишається вступ до Євросоюзу до 2030 року.