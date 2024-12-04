"Штовхають на залежність від Росії": Зеленський розкритикував владу Грузії за розгони протестів

Президент України наголосив, що Україна готується запровадити відповідні санкційні рішення через дії грузинської влади.

Влада Грузії, розганяючи мирні протести, штовхає свою державу на очевидну залежність від Росії. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Була доповідь щодо ситуації в Грузії. І це в Грузії, звісно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону — як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що Україна вже готує юридичну реакцію на події в Грузії та відповідні санкційні рішення.

"Коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. Доручив підготувати відповідні санкційні рішення", — наголосив Зеленський.

Крім того, президент України зауважив, що заслухав доповідь від керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова стосовно ситуації в Сирії.

"Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії — те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в Грузії майже тиждень тривають протести після того, як уряд заявив, що відмовляється від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року, а також від бюджетних грантів ЄС до того моменту.

29 листопада в Грузії спецназ водометами та газом розігнав мітинг за ЄС.