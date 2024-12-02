Протести в Грузії: школярі почали перекривати дороги, а вчителі оголосили страйк (фото)

Ніч протестів у Тбілісі завершилася жорстким розгоном та затриманням протестувальників. Зранку до акції долучилися школярі.

Вже 4 добу тривають протести в Грузії після того, як уряд заявив, що відмовляється від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року, а також від бюджетних грантів ЄС до того моменту. Минула ніч відзначилася затримкою протестувальників, розгоном акції та трамуванням поліцейських. Фокус зібрав все, що відомо про останні події в Грузії на цей час.

Протести в Грузії: затримання та постраждалі

Майже 40 постраждалих під час протестів в Грузії минулої ночі були доправлені до лікарень, серед них поліцейськіі демонстранти. Про це пише видання Про це повідомляє Рravda.georgia.

"На цей час за минулу добу до клінік доправлено 37 людей. З них 24 протестувальники, 12 поліцейські. Травми, які отримали поліцейські, досить серйозні, у них більше травм, ніж у громадян. Постраждали поліцейські, які були спричинені, в тому числі, киданням важких металевих предметів", — сказав МОЗ Грузії Міхеїл Сарджвеладзе.

Зіткнення в Тбілісі

Також повідомляється, що в останні дні у Тбілісі було затримано 224 людини за дрібне хуліганство, опір і непокору поліції, повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії, передає проєкт Радіо Свобода "Эхо Кавказа".

МВС розповіло про затримання 2 грудня двох активістів за кримінальними звинуваченнями. Висунуте проти них обвинувачення карається позбавленням волі на строк до семи років.

Зіткнення в Грузії

Протести в Грузії 2 грудня: правоохоронці використовували водомети

Протести в Грузії 2 грудня продовжились не лише у столиці, а й інших містах країни. Заворушення викликала заява влади стосовно зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

"Протестувальників періодично поливають водою, у відповідь летять феєрверки. Люди концентруються на ділянці майже до самої опери. У "війні" зі спецназом і поліцією бере участь невелика екіпірована група, сконцентрована біля самого парламенту. Основна частина акції знаходиться трохи на відстані", — пише видання.

Поліція використала водомети

Згодом мітингувальники почали розводити багаття та зводити барикади.

Пізніше опозиційні політики закликала громадян брати на роботі відпустки та відгули та приєднуватися до заворушень. Також вони попросили роботодавців відпускати людей на мітинги. Спільну заяву зробила коаліція "Єдність — Національний рух", "Сильна Грузія", "Коаліція за зміни" та партії "Гахарія — За Грузію".

Близько 1: 30 за місцевим часом з площі Свободи спецназ почав наступати на протестувальників, використовуючи водомети і сльозогінний газ. Підлітків і дітей активісти закликали відходити у безпечні місця. Серед протестувальників зафіксовано багато 16-річних і навіть діти.

"Акція повільно відходить, поступаючись територією перед парламентом", — написали журналісти.

Люди відійшли від будівлі парламенту до опери.

Протестувальники в Тбілісі

О 2 ночі перед учасниками протестів в Грузії вийшли і стали кордоном для захисту священнослужителі. Пізніше почались затримання.

Близько 4 ранку силовики знову пішли в атаку. Відео публікувало Ехо Кавказу.

Станом на 5 ранку, на проспекті Руставелі спецназ продовжив заливати газом — протестувальники продовжили відстрілюватися феєрверками, пише Новини-Грузія.

"Четверта ніч протестів у Тбілісі завершилася жорстоким розгоном та новими арештами. Вранці головні події перемістилися до Ваку, на проспект Чавчавадзе. До сьомої ранку поліція та спецназ зачистили проспект Руставелі. Учасники протесту, що залишалися, зібралися біля метро, ​​де почалися жорсткі затримання, знову зі побиттям протестувальників", — пише видання.

Протести в Грузії

Зазначається, що інша частина учасників акції рушила у бік Ваке, на проспект Чавчавадзе, тут розгін продовжився. Протестувальників переслідували не лише на проспекті, а й у дворах, провулках та під'їздах. Під гарячу руку поліцейських потрапляли й ті, хто йшов на роботу.

Відомо про затримання одного з лідерів опозиційної "Коаліції змін" Зураба Girchi Джапарідзе та кількох журналістів. Згодом стало відомо, що опозиційного політика відпустили.

Шашки з кольорами прапору України на протестах в Грузії

Загалом на акціях, що проходили останніми днями в Тбілісі, було затримано трьох осіб за звинуваченням у нападі на співробітників поліції під час виконання службових обовʼязків і завданні шкоди майну шляхом підпалу.

Активісти звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів.

Учасниця протестів у Тбілісі

Грузинські сили безпеки застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати протестувальників. Демонстранти використовували фаєри, каміння, пляшки, повідомлялося, що на місці погромів знайшли пляшки з коктейлем Молотова.

Протести в Грузії: в МВС пояснили жорсткі затримання

МВС пояснило свої вкрай жорсткі дії тим, що протести в Грузії "остаточно вийшла за рамки норм, встановлених законом про збори".

"Протягом кількох годин агресивні групи протестувальників нападали на співробітників поліції. Вони вступали у словесне та фізичне протистояння зі співробітниками правоохоронних органів; кидали у поліцейських каміння, піротехніку, гарячі предмети, скляні пляшки та залізні предмети", — йдеться у заяві.

Протестувальники в Грузії під однєю із будівель

За твердженням МВС, внаслідок дій протестувальників у ніч проти грудня постраждав 21 співробітник міністерства внутрішніх справ. Всього за чотири доби акції — 113 постраждалих силовиків, з яких четверо наразі залишаються у клініці.

"Будь-яке порушення закону буде негайно припинено поліцією, і буде відповідна правова реакція", — йдеться в заяві.

МВС нічого не повідомляє про постраждалих і ніяк не коментує факти затримання не лише учасників акції, а й журналістів під час виконання обов'язків.

Протести в Грузії: школярі перекрили дорогу

У центрі грузинської столиці школярі перекрили дорогу біля своєї школи. Вони заявили, що вони виступають проти припинення євроінтеграції та закликають адміністрацію школи підтримати їх.

Це відома у місті математична школа ім. Комарова, яка вважається найсильнішою в країні.

Вчителі цієї школи вчора заявили, що оголошують страйк, оскільки для кращого майбутнього їхніх учнів захист країни важливіший за проведення занять.

Зазначається, що страйк оголошено у десятках приватних та державних шкіл по всій країні.

Зокрема, учні кількох класів 41-ї державної школи в Кутаїсі вранці 2 грудня замість уроків зібралися біля пам'ятника рідній мові біля школи та закликали вчителів приєднатися до них, щоб висловити протест проти репресій у Тбілісі та зміни європейського курсу держави.

Школярі математичної школи перекрили дорогу на знак протесту

Що говорять в правлячій партії "Грузинська мрія — Демократична Грузія"

Правляча партія "Грузинська мрія — Демократична Грузія" заявляє, що заворушення, які пройшли в Тбілісі та інших містах країни, засновані на брехні — уряд не відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу.

"Вони намагаються обдурити суспільство, поставити на чолі цього обдуреного суспільства групу екзальтованих, підготовлених радикалів, які нічого не цураються, зловживають поліцією, намагаються спалити будівлю парламенту Грузії. Найголовніше – це брехня, яка стоїть за всім цим", – заявив депутат парламентської більшості Давіт Матікашвілі.

Щоб приєднатися до Євросоюзу, Грузія повинна виконати свої зобов'язання за угодою про асоціацію, а коли переговори почнуться, це займе 1,5-2 роки, заявив заступник голови фракції Леван Мачаваріані.

"Відповідно, коли ми поставимо це на порядок денний у 2028 році, ми викладемо абсолютно всі терміни, виходячи з того, що сам Євросоюз має заявлену позицію, що він не має наміру розширюватися до 2030 року", – сказав депутат.

Мачаваріані впевнений, що у 2030 році країна буде найбільш підготовленою країною серед інших країн-кандидатів.

На брифінгу в неділю, 1 грудня, прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, звертаючись до посла ЄС Павла Герчинського, заявив, що як тільки Євросоюз викладе на стіл документ про початок переговорів про вступ Грузії в Євросоюз, Глава уряду готовий його підписати.

За словами Кобахідзе, поширюється неправдива інформація про те, що влада зупинила процес євроінтеграції. Він звинуватив посла Європейського Союзу у поширенні дезінформаційної кампанії, яку проводить радикальна опозиція.

Нагадаємо, що протести в Грузії розпочалися у Тбілісі та містах 28 листопада після того, як уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року. Попри це, у "Грузинській мрії" продовжують стверджувати, що їхньою метою залишається вступ до Євросоюзу до 2030 року.