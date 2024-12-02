Протесты в Грузии: школьники начали перекрывать дороги, а учителя объявили забастовку (фото)

Ночь протестов в Тбилиси завершилась жестким разгоном и задержанием протестующих. Утром к акции присоединились школьники.

Уже 4 сутки продолжаются протесты в Грузии после того, как правительство заявило, что отказывается от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года, а также от бюджетных грантов ЕС до того момента. Прошлая ночь отметилась задержкой протестующих, разгоном акции и травмированием полицейских. Фокус собрал все, что известно о последних событиях в Грузии на данный момент.

Протесты в Грузии: задержания и пострадавшие

Почти 40 пострадавших во время протестов в Грузии минувшей ночью были доставлены в больницы, среди них полицейские и демонстранты. Об этом пишет издание Об этом сообщает Рravda.georgia.

"В настоящее время за минувшие сутки в клиники доставлены 37 человек. Из них 24 протестующих, 12 полицейских. Травмы, которые получили полицейские, достаточно серьезные, у них больше травм, чем у граждан. Пострадали полицейские, которые были вызваны, в том числе, бросанием тяжелых металлических предметов", — сказал Минздрав Грузии Михеил Сарджвеладзе.

Столкновения в Тбилиси

Также сообщается, что в последние дни в Тбилиси были задержаны 224 человека за мелкое хулиганство, сопротивление и неповиновение полиции, сообщило Министерство внутренних дел Грузии, передает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

МВД рассказало о задержании 2 декабря двух активистов по уголовным обвинениям. Выдвинутое против них обвинение наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Столкновения в Грузии

Протесты в Грузии 2 декабря: правоохранители использовали водометы

Протесты в Грузии 2 декабря продолжились не только в столице, но и других городах страны. Беспорядки вызвало заявление властей о приостановлении процесса евроинтеграции до 2028 года.

"Протестующих периодически поливают водой, в ответ летят фейерверки. Люди концентрируются на участке почти до самой оперы. В "войне" со спецназом и полицией участвует небольшая экипированная группа, сконцентрированная возле самого парламента. Основная часть акции находится немного на расстоянии", — пишет издание.

Полиция использовала водометы

Впоследствии митингующие начали разводить костры и возводить баррикады.

Позже оппозиционные политики призвала граждан брать на работе отпуска и отгулы и присоединяться к беспорядкам. Также они попросили работодателей отпускать людей на митинги. Совместное заявление сделала коалиция "Единство — Национальное движение", "Сильная Грузия", "Коалиция за перемены" и партии "Гахария — За Грузию".

Около 1:30 по местному времени с площади Свободы спецназ начал наступать на протестующих, используя водометы и слезоточивый газ. Подростков и детей активисты призвали отходить в безопасные места. Среди протестующих зафиксировано много 16-летних и даже дети.

"Акция медленно отходит, уступая территорию перед парламентом", — написали журналисты.

Люди отошли от здания парламента к опере.

Протестующие в Тбилиси

В 2 ночи перед участниками протестов в Грузии вышли и стали кордоном для защиты священнослужители. Позже начались задержания.

Около 4 утра силовики снова пошли в атаку. Видео публиковало Эхо Кавказа.

По состоянию на 5 утра, на проспекте Руставели спецназ продолжил заливать газом — протестующие продолжили отстреливаться фейерверками, пишет Новости-Грузия.

"Четвертая ночь протестов в Тбилиси завершилась жестоким разгоном и новыми арестами. Утром главные события переместились в Ваку, на проспект Чавчавадзе. К семи утра полиция и спецназ зачистили проспект Руставели. Оставшиеся протестующие собрались возле метро, где начались жесткие задержания, опять с избиением протестующих", — пишет издание.

Протесты в Грузии

Отмечается, что другая часть участников акции двинулась в сторону Ваке, на проспект Чавчавадзе, здесь разгон продолжился. Протестующих преследовали не только на проспекте, но и во дворах, переулках и подъездах. Под горячую руку полицейских попадали и те, кто шел на работу.

Известно о задержании одного из лидеров оппозиционной "Коалиции перемен" Зураба Гирчи Джапаридзе и нескольких журналистов. Впоследствии стало известно, что оппозиционного политика отпустили.

Шашки с цветами флага Украины на протестах в Грузии

Всего на акциях, проходивших в последние дни в Тбилиси, были задержаны три человека по обвинению в нападении на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и нанесении ущерба имуществу путем поджога.

Активисты обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов.

Участница протестов в Тбилиси

Грузинские силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих. Демонстранты использовали файеры, камни, бутылки, сообщалось, что на месте погромов нашли бутылки с коктейлем Молотова.

Протесты в Грузии: в МВД объяснили жесткие задержания

МВД объяснило свои крайне жесткие действия тем, что протесты в Грузии "окончательно вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях".

"В течение нескольких часов агрессивные группы протестующих нападали на сотрудников полиции. Они вступали в словесное и физическое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов; бросали в полицейских камни, пиротехнику, горячие предметы, стеклянные бутылки и железные предметы", — говорится в заявлении.

Протестующие в Грузии под одним из зданий

По утверждению МВД, в результате действий протестующих в ночь на декабрь пострадал 21 сотрудник министерства внутренних дел. Всего за четверо суток акции — 113 пострадавших силовиков, из которых четверо пока остаются в клинике.

"Любое нарушение закона будет немедленно пресечено полицией, и будет соответствующая правовая реакция", — говорится в заявлении.

МВД ничего не сообщает о пострадавших и никак не комментирует факты задержания не только участников акции, но и журналистов при исполнении обязанностей.

Протесты в Грузии: школьники перекрыли дорогу

В центре грузинской столицы школьники перекрыли дорогу возле своей школы. Они заявили, что они выступают против прекращения евроинтеграции и призывают администрацию школы поддержать их.

Это известная в городе математическая школа им. Комарова, которая считается сильнейшей в стране.

Учителя этой школы вчера заявили, что объявляют забастовку, поскольку для лучшего будущего их учеников защита страны важнее проведения занятий.

Отмечается, что забастовка объявлена в десятках частных и государственных школ по всей стране.

В частности, ученики нескольких классов 41-й государственной школы в Кутаиси утром 2 декабря вместо уроков собрались у памятника родному языку возле школы и призвали учителей присоединиться к ним, чтобы выразить протест против репрессий в Тбилиси и изменения европейского курса государства.

Школьники математической школы перекрыли дорогу в знак протеста

Что говорят в правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия"

Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" заявляет, что беспорядки, которые прошли в Тбилиси и других городах страны, основаны на лжи — правительство не отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз.

"Они пытаются обмануть общество, поставить во главе этого обманутого общества группу экзальтированных, подготовленных радикалов, которые ничего не чураются, злоупотребляют полицией, пытаются сжечь здание парламента Грузии. Самое главное — это ложь, которая стоит за всем этим", — заявил депутат парламентского большинства Давит Матикашвили.

Чтобы присоединиться к Евросоюзу, Грузия должна выполнить свои обязательства по соглашению об ассоциации, а когда переговоры начнутся, это займет 1,5-2 года, заявил заместитель председателя фракции Леван Мачавариани.

"Соответственно, когда мы поставим это на повестку дня в 2028 году, мы изложим абсолютно все сроки, исходя из того, что сам Евросоюз имеет заявленную позицию, что он не намерен расширяться до 2030 года", — сказал депутат.

Мачавариани уверен, что в 2030 году страна будет наиболее подготовленной страной среди других стран-кандидатов.

На брифинге в воскресенье, 1 декабря, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, обращаясь к послу ЕС Павлу Герчинскому, заявил, что как только Евросоюз выложит на стол документ о начале переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз, Глава правительства готов его подписать.

По словам Кобахидзе, распространяется ложная информация о том, что власть остановила процесс евроинтеграции. Он обвинил посла Европейского Союза в распространении дезинформационной кампании, которую проводит радикальная оппозиция.

Напомним, что протесты в Грузии начались в Тбилиси и городах 28 ноября после того, как правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года. Несмотря на это, в "Грузинской мечте" продолжают утверждать, что их целью остается вступление в Евросоюз до 2030 года.