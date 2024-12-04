"Толкают на зависимость от России": Зеленский раскритиковал власти Грузии за разгоны протестов

Президент Украины подчеркнул, что Украина готовится ввести соответствующие санкционные решения из-за действий грузинских властей.

Власти Грузии, разгоняя мирные протесты, толкают свое государство на очевидную зависимость от России. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Был доклад по ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона — как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что Украина уже готовит юридическую реакцию на события в Грузии и соответствующие санкционные решения.

"Когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал, что заслушал доклад от руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова относительно ситуации в Сирии.

"Буданов доложил относительно российских намерений на ближайшее время и по ситуации в Сирии — то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства", — отметил Зеленский.

Напомним, в Грузии почти неделю продолжаются протесты после того, как правительство заявило, что отказывается от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года, а также от бюджетных грантов ЕС до того момента.

29 ноября в Грузии спецназ водометами и газом разогнал митинг за ЕС.