Первая кровь: в Грузии "титушки" избили журналистов и мирных протестующих (видео)

На видео видно, как мужчина в маске берет женщину с микрофоном за голову и стремительно бросает ее на асфальт.

В Тбилиси неизвестные мужчины в масках избили журналистов и протестующих, которые уже больше недели митингуют против отказа властей от европейского курса Грузии. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

"Нападение на съемочную группу оппозиционного "ТВ Пирвели". Журналисты уверены, что лица в масках — так называемые "титушки" — сторонники правящей партии", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что оператора Георгия Шецирули жестоко избили и забрали камеру. Кроме того, пострадала корреспондентка Мака Чихладзе.

"Все это происходило в нескольких десятках метров от парламента Грузии", — отметили журналисты.

На видео видно, как мужчина в маске и капюшоне берет женщину с микрофоном (журналистку) за голову и стремительно бросает ее на асфальт. После этого показаны кадры, где сразу несколько молодых людей бьют ногами по голове, лицу, туловищу и ногам мужчины, который лежит на земле и пытается прикрыться руками.

Впоследствии также появилась информация, что избит член грузинской "Коалиции за перемены" Дута Петридис и Коба Хабази.

Коба Хабази Фото: Эхо Кавказа

Отметим, что издание Рravda.georgia сообщила, что 2 декабря во время протестов в Грузии почти 40 пострадавших были доставлены в больницы.

Напомним, 5 декабря Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии. Перед этим президент Украины раскритиковал власти Грузии за разгоны протестов.

Протесты в Грузии начались в Тбилиси и других городах 28 ноября после того, как правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года. Несмотря на это, в "Грузинской мечте" продолжают утверждать, что их целью остается вступление в Евросоюз до 2030 года.