У Грузії обрали нового президента: ним став футболіст без вищої освіти (фото, відео)

У Грузії колегія виборників назвала Михайла Кавелашвілі шостим президентом країни. Опозиція і глава держави Саломе Зурабішвілі не визнають результатів процесу.

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У суботу, 14 грудня, у Грузії вперше в історії відбулися вибори глави держави, якого обирають не громадяни, а колегія виборників. Переможцем став колишній футболіст Михайло Кавелашвілі, повідомляє "Эхо Кавказа".

Члени виборчої колегії, абсолютна більшість у якій була у правлячої проросійської партії "Грузинська мрія", 224 голосами обрали президентом Кавелашвілі. При цьому один бюлетень виявився зіпсованим.

"Грузинська мрія" оголосила, що інавгурація нового президента відбудеться 29 грудня. Саломе Зурабішвілі, яка не визнає результатів виборів, заявляла, що її мандат триватиме до обрання нового президента новим парламентом. "Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося", — заявила вона, звернувшись до громадян, які прийшли до президентської резиденції, щоб висловити підтримку Зурабішвілі.

Легітимність виборів не визнають мітингувальники, які збираються біля будівлі парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори. Вони, як повідомляє "Грузія Онлайн", принесли із собою дипломи та футбольні м'ячі.

Водночас прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав Михайла Кавелашвілі першим "психологічно врівноваженим президентом" країни за останнє 20-річчя.

"Уже понад 20 років у Грузії немає патріотичного, психічно і психологічно врівноваженого президента. У цьому плані президентство Михайла Кавелашвілі стане поворотним моментом для нашої країни", — заявив Кобахідзе.

Спортивна кар'єра

Михайлу Кавелашвілі 53 роки, у нього немає вищої освіти. Він починав свою спортивну кар'єру нападником у тбіліському "Локомотиві" 1987 року, потім перейшов у "Динамо" (Тбілісі), у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. Грав за російський клуб "Спартак-Аланія", за "Манчестер Сіті" в 1996-1999 рр. провів 28 матчів. Також він виступав грав за різні клуби Швейцарії, серед яких "Цюрих", "Сьйон", "Базель" та ін.. За збірну Грузії зіграв 46 матчів, забив 9 м'ячів.

Політична кар'єра

Кавелашвілі був членом парламенту IX і X скликань, одним із лідерів "Сили народу", що формально відкололася від правлячої партії. Став депутатом за підсумками парламентських виборів 26 жовтня (18-й номер партійного списку), але відмовився від мандата.

Нагадаємо, раніше в Тбілісі невідомі чоловіки в масках побили протестувальників, які мітингують проти відмови влади від європейського курсу Грузії.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії, розганяючи мирні протести, штовхає свою державу в очевидну залежність від Росії.