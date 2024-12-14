В Грузии выбрали нового президента: им стал футболист без высшего образования (фото, видео)

В Грузии коллегия выборщиков назвала Михаила Кавелашвили шестым президентом страны. Оппозиция и глава государства Саломе Зурабишвили не признают результаты процесса.

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В субботу, 14 декабря, в Грузии впервые в истории прошли выборы главы государства, которого избирают не граждане, а коллегия выборщиков. Победителем стал бывший футболист Михаил Кавелашвили, сообщает "Эхо Кавказа".

Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой было у правящей пророссийской партии "Грузинская мечта", 224 голосами выбрали президентом Кавелашвили. При этом один бюллетень оказался испорченным.

"Грузинская мечта" объявила, что инаугурация нового президента пройдет 29 декабря. Саломе Зурабишвили, которая не признает результаты выборов, заявляла, что ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом. "Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", — заявила она, обратившись к гражданам, которые пришли к президентской резиденции, чтобы выразить поддержку Зурабишвили.

Легитимность выборов не признают митингующие, которые собираются у здания парламента с требованием назначить новые парламентские выборы. Они, как сообщает "Грузия Онлайн" принесли с собой дипломы и футбольные мячи.

В то же время премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Михаила Кавелашвили первым "психологически уравновешенным президентом" страны за последнее 20-летие.

"Уже более 20 лет в Грузии нет патриотичного, психически и психологически уравновешенного президента. В этом плане президентство Михаила Кавелашвили станет поворотным моментом для нашей страны", — заявил Кобахидзе.

Спортивная карьера

Михаилу Кавелашвили 53 года, у него нет высшего образования. Он начинал свою спортивную карьеру нападающим в тбилисском "Локомотиве" в 1987 году, затем перешел в "Динамо" (Тбилиси), в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. Играл за российский клуб "Спартак-Алания", за "Манчестер Сити" в 1996-1999 гг. провел 28 матчей. Также он выступал играл за разные клубы Швейцарии, среди которых "Цюрих", "Сьйон", "Базель" и др. За сборную Грузии сыграл 46 матчей, забил 9 мячей.

Политическая карьера

Кавелашвили был членом парламента IX и X созывов, одним из лидеров формально отколовшейся от правящей партии "Силы народа". Стал депутатом по итогам парламентских выборов 26 октября (18-й номер партийного списка), но отказался от мандата.

Напомним, ранее в Тбилиси неизвестные мужчины в масках избили протестующих, которые митингуют против отказа властей от европейского курса Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Грузии, разгоняя мирные протесты, толкают свое государство в очевидную зависимость от России.