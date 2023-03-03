10 лет колонии: в Беларуси осудили лауреата Нобелевской премии мира (фото)

По информации белорусских правозащитников, Алеся Беляцкого приговорили к тюремному заключению за якобы контрабанду и "финансирование групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок".

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Белорусский суд приговорил к 10 годам колонии лауреата Нобелевской премии мира и руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого. Об этом в пятницу, 3 марта, белорусские правозащитники сообщили в своем телеграм-канале.

[ + – ] Алесь Беляцкий в суде Фото: Правозащитный центр "Вясна"

По версии судьи Марины Запасник, Беляцкий виновен в "контрабанде организованной группой" и "финансировании групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок". Отметим, что прокурор запросил для Беляцкого 12 лет тюремного заключения.

[ + – ] Валентин Стефанович в суде Фото: Правозащитный центр "Вясна"

Также белорусские правозащитники сообщают, что суд вынес приговор вице-президенту Международной федерации за права человека (FIDH) и заместителю Беляцкого Валентину Стефановичу, ему дали 9 лет колонии.

[ + – ] Владимир Лабкович в суде Фото: Правозащитный центр "Вясна"

Также был осужден координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович — 7 лет колонии.

Кроме того, суд вынес приговор еще одному правозащитнику "Вясны" Дмитрию Соловьеву, ему дали 8 лет колонии заочно.

Алесь Беляцкий — лауреат Нобелевской премии мира

Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году вместе с украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод" — "Мемориал".

Глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен отметила того, что лауреаты систематически собирали доказательства прошлых и нынешних нарушений прав человека и военных преступлений, чтобы "привлечь преступников к ответственности, почтить жертв и предотвратить повторение злодеяний".

Напомним, 13 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что у Зеленского не видят смысла развивать отношения с белорусской оппозицией и в частности с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Подоляк заявил, что в Киеве не видят внятной антивоенной активности со стороны оппозиции.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что украинский политзаключенный Константин Ширинг, которого незаконно осудили на 12 лет по обвинению в шпионаже, умер в российской исправительной колонии № 5.