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Мир

10 лет колонии: в Беларуси осудили лауреата Нобелевской премии мира (фото)

Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, дмитрий соловьев, беларусь суд, нобелевский лауреат
Фото: Правозащитный центр "Вясна" | Алесь Беляцкий в суде

По информации белорусских правозащитников, Алеся Беляцкого приговорили к тюремному заключению за якобы контрабанду и "финансирование групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок".

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Белорусский суд приговорил к 10 годам колонии лауреата Нобелевской премии мира и руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого. Об этом в пятницу, 3 марта, белорусские правозащитники сообщили в своем телеграм-канале.

Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, дмитрий соловьев, беларусь суд, нобелевский лауреат Fullscreen
Алесь Беляцкий в суде
Фото: Правозащитный центр "Вясна"

По версии судьи Марины Запасник, Беляцкий виновен в "контрабанде организованной группой" и "финансировании групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок". Отметим, что прокурор запросил для Беляцкого 12 лет тюремного заключения.

Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, дмитрий соловьев, беларусь суд, нобелевский лауреат Fullscreen
Валентин Стефанович в суде
Фото: Правозащитный центр "Вясна"

Также белорусские правозащитники сообщают, что суд вынес приговор вице-президенту Международной федерации за права человека (FIDH) и заместителю Беляцкого Валентину Стефановичу, ему дали 9 лет колонии.

Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, дмитрий соловьев, беларусь суд, нобелевский лауреат Fullscreen
Владимир Лабкович в суде
Фото: Правозащитный центр "Вясна"

Также был осужден координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович — 7 лет колонии.

Кроме того, суд вынес приговор еще одному правозащитнику "Вясны" Дмитрию Соловьеву, ему дали 8 лет колонии заочно.

Алесь Беляцкий — лауреат Нобелевской премии мира

Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году вместе с украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод" — "Мемориал".

Глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен отметила того, что лауреаты систематически собирали доказательства прошлых и нынешних нарушений прав человека и военных преступлений, чтобы "привлечь преступников к ответственности, почтить жертв и предотвратить повторение злодеяний".

Напомним, 13 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что у Зеленского не видят смысла развивать отношения с белорусской оппозицией и в частности с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Подоляк заявил, что в Киеве не видят внятной антивоенной активности со стороны оппозиции.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что украинский политзаключенный Константин Ширинг, которого незаконно осудили на 12 лет по обвинению в шпионаже, умер в российской исправительной колонии № 5.