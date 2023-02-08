Украинский политзаключенный Константин Ширинг умер в одной из колоний РФ, — правозащитники

61-летний украинец, как отмечают в Крымской правозащитной группе, нуждался в операции на сердце и обращался за помощью к руководству колонии, но его просьбы проигнорировали.

Related video

Украинец Константин Ширинг, которого незаконно осудили на 12 лет по обвинению в шпионаже, умер в российской исправительной колонии № 5. Как сообщила 7 февраля Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на источники колонии, 61-летний Ширинг страдал от болезни сердца.

Журналисты отмечают, что правозащитник нуждался в операции на сердце и в тюрьме обращался за медицинской помощью, однако операцию ему так и не сделали. Также уточняется, что официального подтверждения руководства ИК № 5 пока нет — формально еще будет проведено следствие.

По словам руководителя КПГ Ольги Скрипник, ответственность за смерть Ширинга целиком лежит на администрации российской колонии, так как она не удосужилась адекватно отреагировать на болезнь заключенного.

"Константин нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее. Неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах — не единичные случаи, а системная практика. Ответственность за его смерть лежит на администрации колонии", — заявила Скрипник.

Она добавила, что необходимо искать и задействовать все возможные механизмы по освобождению украинских граждан из мест заключения в России, потому что условия проживания в них — это реальная угроза для жизни.

Как Ширинг оказался в тюрьме

В апреле 2020 года пресс-служба ФСБ сообщила о том, что в Крыму российские спецслужбы пресекли деятельность "украинской разведывательно-диверсионной группы", направленную на похищение секретной информации и и вербовку "российских граждан".

В ходе розыскной деятельности сотрудники российских спецслужб задержали Константина Ширинга и его супругу, Татьяну Кузьменко, служившей прапорщиком в гвардейском зенитном ракетном полку. Позже их этапировали в Москву, предъявив обвинения в "измене родине за сбор информации о вооружении и численности личного состава зенитного ракетного полка".

Адвокат Ширинга Олег Глушко сообщал о том, что в "Верховный суд Крыма" была направлена жалоба, в которой отмечалось, что подозреваемый не является военнослужащим и представляет опасности. Однако "суд" отклонил жалобу и в итоге назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства.

Обвиняемый свою вину не признал и утверждал что его оговорили. После чего Людмила Денисова, которая на то время занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, заявила, что Ширинг является жертвой политических репрессий российских властей по отношению к украинцам.

Ранее сообщалось, что российские власти пытаются заставить политзаключенного из Херсонской области Владимира Якименко воевать против Украины. Его супруга 22 декабря прошлого года сообщила, что в колонию, где не находится ее муж, неоднократно приезжал Евгений Пригожин и набирал арестантов в свое ЧВК "Вагнер".