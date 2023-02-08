Український політв'язень Костянтин Ширінг помер в одній із колоній РФ, — правозахисники

61-річний українець, як зазначають у Кримській правозахисній групі, потребував операції на серці та звертався за допомогою до керівництва колонії, але його прохання проігнорували.

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Українець Костянтин Ширінг, якого незаконно засудили до 12 років за звинуваченням у шпигунстві, помер у російській виправній колонії № 5. Як повідомила 7 лютого Кримська правозахисна група (КПГ) з посиланням на джерела колонії, 61-річний Ширінг страждав на хворобу серця.

Журналісти зазначають, що правозахисник потребував операції на серці та у в'язниці звертався за медичною допомогою, проте операцію йому так і не зробили. Також уточнюється, що офіційного підтвердження керівництва ВК № 5 поки що немає — формально ще буде проведено слідство.

За словами очільниці КПГ Ольги Скрипник, відповідальність за смерть Ширінга повністю лежить на адміністрації російської колонії, оскільки вона не спромоглася адекватно відреагувати на хворобу ув'язненого.

"Костянтин потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її. Ненадання медичної допомоги нашим громадянам у російських в'язницях — не поодинокі випадки, а системна практика. Відповідальність за його смерть лежить на адміністрації колонії", — заявила Скрипник.

Вона додала, що необхідно шукати та задіяти всі можливі механізми зі звільнення українських громадян із місць ув'язнення в Росії, бо умови проживання в них – це реальна загроза для життя.

Як Ширінг опинився у в'язниці

У квітні 2020 року пресслужба ФСБ повідомила про те, що в Криму російські спецслужби припинили діяльність "української розвідувально-диверсійної групи", спрямовану на викрадення секретної інформації та вербування "російських громадян".

Під час розшукової діяльності співробітники російських спецслужб затримали Костянтина Ширінга і його дружину, Тетяну Кузьменко, яка служила прапорщиком у гвардійському зенітному ракетному полку. Пізніше їх етапували до Москви, висунувши звинувачення в "зраді батьківщині за збір інформації про озброєння і чисельність особового складу зенітного ракетного полку".

Адвокат Ширінга Олег Глушко повідомляв про те, що до "Верховного суду Криму" було направлено скаргу, в якій зазначалося, що підозрюваний не є військовослужбовцем і не становить небезпеки. Однак "суд" відхилив скаргу і в підсумку призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у шпигунстві на користь іноземної держави.

Обвинувачений свою провину не визнав і стверджував що його обмовили. Після чого Людмила Денісова, яка на той час обіймала посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, заявила, що Ширінг є жертвою політичних репресій російської влади щодо українців.

Раніше повідомлялося, що російська влада намагається змусити політв'язня з Херсонської області Володимира Якименка воювати проти України. Його дружина 22 грудня минулого року повідомила, що до колонії, де не перебуває її чоловік, неодноразово приїжджав Євген Пригожин та набирав арештантів у свою ПВК "Вагнер".