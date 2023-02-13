Не видим смысла: у Зеленского рассказали, почему не развивают отношения с оппозицией в Беларуси

Михаил Подоляк считает, что белорусским оппозиционерам следует подумать, каким образом они могут повлиять на общество. Тогда можно будет говорить о каких-либо встречах.

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В Киеве не видят смысла развивать отношения с белорусской оппозицией и в частности с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью интернет-изданию Delfi, Владимир Зеленский формирует глобальную повестку, но не может ее формировать в каждой отдельной стране.

Отвечая на вопрос, почему никто из представителей украинской политической элиты не встречается с Тихановской, Подоляк отметил, что Киев не видит антивоенной активности со стороны белорусской оппозиции.

"Мы не видим особого смысла развивать эти отношения, потому что не видим внятной антивоенной активности со стороны оппозиции. Что такое активность? Это какие-то масштабные манифестации, даже не в самой Беларуси, а возле белорусских посольств других стран", — сказал советник, рассуждая о стратегии властей нашей страны в отношении Тихановской.

При этом Подоляк не видит особой ценности подобных контактов. По его мнению, белорусским оппозиционерам следует подумать, каким образом они могут влиять в нынешних условиях на общество, после чего уже можно будет говорить о контактах.

"Мне кажется, им сегодня нужно определиться, кто у них действительно может влиять на белорусское общество, и тогда уже будем рассматривать возможность встречи", — подчеркнул Подоляк.

При этом политик добавил, что Александр Лукашенко прекрасно видит, как развивается война в Украине и осознает максимальную опасность в случае, если он примет более деятельное участие, чем то, которое он принимает сейчас.

Напомним, 13 февраля Михаил Подоляк опубликовал пост в Twitter, где высказался относительно переговорных инициатив России. По мнению советника главы ОП, подобные заявления Москвы — не более чем попытка отвлечь внимание от новых приступов агрессии, которые Кремль готовит против Украины в ближайшее время.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов 6 февраля заявил, что в результате переговоров украинской стороны с западными союзниками удалось наработать три модели работы специального трибунала для руководства России и Беларуси. По его словам трибунал может быть создан на основе резолюции ООН, многостороннего открытого международного договора и украинского права.