"Не слушайте Россию": у Зеленского высказались о новой "переговорной инициативе" Кремля

Советник главы ОП Подоляк назвал две простых причины почему Москва вновь начала разговоры о мирных переговорах с Украиной.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался касаемо "переговорных инициатив", которые начали предлагать в России. Новый пост был опубликован на его странице в социальной сети Twitter.

По мнению Подоляка, такие заявления не более, чем попытки отвлечь внимание от новых приступов агрессии, которые готовит Кремль в ближайшие недели против Украины.

"Очевидно, что "переговорные инициативы" России – способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии. Во-первых, Россия маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов", — говорится в сообщении.

Во-вторых, такими повестками Россия пытается притормозить помощь для ВСУ от западных союзников Украины. В январе этого года было объявлено рекордное количество поставок оружия, которые помогут украинским защитникам в освобождении временно оккупированных территорий. Поэтому и идут заявления о мирных переговорах со стороны Кремля, считает советник главы ОП.

"Никогда не слушайте Россию", — подытожил Михаил Подоляк.

Отметим, что накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил российским СМИ, что Россия готова начать процесс мирных переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий и договоренностей, "на основе существующей реальности". Что касаемо последнего, речь идет про временно оккупированные территории, которые Кремль хочет оставить под своим контролем.

7 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация ведет работу с определенными странами, призывая их стать посредниками в переговорах между РФ и Украиной. В Киеве назвали 4 условия, чтобы это произошло.

1 февраля спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что мирные переговоры состоятся если Киев покажет реальную готовность к ним. При этом позиция Москвы в этом вопросе якобы остается "четкая, внятная и прозрачная".