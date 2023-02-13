"Не слухайте Росію": у Зеленського висловилися про нову "переговорну ініціативу" Кремля

Радник голови ОП Подоляк назвав дві прості причини, чому Москва знову почала розмови про мирні переговори з Україною.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловився щодо "переговорних ініціатив", які почали пропонувати в Росії. Новий пост опублікований на його сторінці у соціальній мережі Twitter.

На думку Подоляка, такі заяви не більш ніж спроби відвернути увагу від нових нападів агресії, які готує Кремль найближчими тижнями проти України.

"Очевидно, що "переговорні ініціативи" Росії — спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії. По-перше, Росія маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів", — йдеться у повідомленні.

По-друге, такими повістками Росія намагається пригальмувати допомогу ЗСУ від західних союзників України. У січні цього року оголосили рекордну кількість постачань зброї, які допоможуть українським захисникам у звільненні тимчасово окупованих територій. Тому й ідуть заяви про мирні переговори з боку Кремля, вважає радник голови ОП.

"Ніколи не слухайте Росію", — підсумував Михайло Подоляк.

Зазначимо, що напередодні заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив російським ЗМІ, що Росія готова розпочати процес мирних переговорів з Україною без будь-яких попередніх умов та домовленостей, "на основі наявної реальності". Щодо останнього, йдеться про тимчасово окуповані території, які Кремль хоче залишити під своїм контролем.

7 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація веде роботу з певними країнами, закликаючи їх стати посередниками у переговорах між РФ та Україною. У Києві назвали 4 умови, щоби це сталося.

1 лютого речниця Радфеду РФ Валентина Матвієнко заявила, що мирні переговори відбудуться якщо Київ покаже реальну готовність до них. Водночас позиція Москви в цьому питанні нібито залишається "чіткою, виразною і прозорою".