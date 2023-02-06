Есть три варианта: у Зеленского предложили модели суда над Путиным и Лукашенко

По слова замглавы ОП Андрея Смирнова, Украина считает приемлемыми лишь два из них. Третий он назвал "гибридным", поскольку он сужает юридическую оценку российской агрессии.

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В результате переговоров с союзниками удалось наработать три модели основания и работы специального трибунала для российского и белорусского руководства за войну, развязанную против Украины. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

По его словам, есть три основных варианта:

Создание специального трибунала на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН.

Создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между "государствами цивилизованного мира".

Создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (т.е. будет частью судебной системы Украины), с привлечением международного элемента для его построения и деятельности (международные судьи и прокуроры, местонахождение в Европе, международная поддержка).

Смирнов заявил, что для Украины приемлемы первые два варианта. Он отметил, что они демонстрируют желание мирового сообщества нанести тяжелый юридический удар по международным преступникам.

По словам чиновника, третий вариант содержит в себе сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта".

"Миру нужен территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания. Именно так мы снимем все другие спорные вопросы, в том числе персональных и функциональных иммунитетов должностных лиц страны-агрессора", – написал замглавы ОП.

[ + – ] Три модели суда над Путиным и Лукашенко

Напомним, что 27 января заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что международный военный трибунал или другой механизм для суда над военными преступниками России будет создан уже в 2023 году.

Ранее Фокус информировал, что 26 января ПАСЕ поддержала создание трибунала для Путина и Лукашенко.