"Еще несколько месяцев": в США рассказали, когда появится трибунал для военных преступников РФ

По словам Нуланд, необходимый механизм может появиться уже к лету. Сейчас сбором доказательств военных преступлений РФ занимаются неправительственные организации, чтобы затем передать их в суд.

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Заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что международный военный трибунал или другой механизм для суда над военными преступниками России будет создан уже в 2023 году. Об этом пишет Голос Америки.

По словам Нуланд, которая отвечала на вопрос сенатора-демократа из штата Мэриленд Бена Кардина на слушаниях в Комитете по вопросам международных отношений Сената США, она хотела бы, чтобы механизм был создан к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правда, однако на это потребуется еще несколько месяцев.

"Но к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился", — сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты продолжают работать над этим вопросом со странами G7, международными партнерами и Украиной.

Сенатор Кардин, задавая вопрос, подчеркнул, что международное сообщество должно быть уверенным, что все военные преступники понесут наказание. Особенно это важно накануне Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

Нуланд отметила, что проводятся все необходимые работы, включая сбор доказательств военных преступлений ВС РФ. По ее словам, этим занимаются также и неправительственные организации, документируя их для передачи в суд. Некоторые из этих организаций поддерживаются США.

Напомним, что Европарламент проголосовал за "трибунал для Путина". Ответить за развязанную в Украине войну, по мнению европарламентариев, должно высшее руководство России и Беларуси. Однако, как отмечают эксперты, Путин может стать "неприкасаемым" из-за международного иммунитета.

Также Фокус писал, что ПАСЕ поддержала создание трибунала для Путина и Лукашенко. По словам Алексея Гончаренко, резолюция о создании в Гааге международного трибунала над военно-политическим руководством РФ и Беларуси была поддержана единогласно.

Еще сообщалось, что у посольства России в Польше требовали провести трибунал над Путиным и Лукашенко. Более сотни человек требовали привлечь к ответственности военных преступников — высших должностных лиц России и Беларуси. Дипломатам показали перформанс — "посадили в клетку российских топ-чиновников".