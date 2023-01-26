Будут отвечать вместе: ПАСЕ поддержала создание трибунала для Путина и Лукашенко, — нардеп

По словам Алексея Гончаренко, резолюция о создании в Гааге международного трибунала над военно-политическим руководством РФ и Беларуси была поддержана единогласно.

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Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, в которой предложено создать трибунал над высшим военным и политическим руководством России и Беларуси за совершенные военные преступления на территории Украины. Об этом сообщил 26 января член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага. Символично", — написал Гончаренко.

В публикации нардеп также обратил внимание на слова британского прокурора Джефри Найса, который в свое время сотрудничал с Международным трибуналом по вопросам Югославии. По его мнению, сейчас самым важным — организовать спецтрибунал по всем правилам.

Напомним, 2 января, как сообщали журналисты ВВС, британский юрист Джефри Найс заявил, что президент РФ Владимир Путин однозначно должен предстать перед трибуналом, так как он виновен в военных преступлениях против украинского народа. Найс отметил, что для него непонятно, почему на Западе боятся говорить о суде над главой Кремля.

Между тем эксперты издания Deutsche Welle 19 января подчеркнули, что формально созданный спецтрибунал над военными преступниками РФ и Беларуси не коснется Путина, поскольку у него есть международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Для того чтобы реально привлечь главу российского государства к уголовной ответственности необходимо провести процедуру снятия с него иммунитета, однако для этого нужна поддержка Совбеза ООН.