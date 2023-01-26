Відповідатимуть разом: ПАРЄ підтримала створення трибуналу для Путіна та Лукашенка, — нардеп

За словами Олексія Гончаренка, резолюцію про створення в Гаазі міжнародного трибуналу над військово-політичним керівництвом РФ і Білорусі було підтримано одноголосно.

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Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, в якій запропоновано створити трибунал над вищим військовим і політичним керівництвом Росії та Білорусі за скоєні воєнні злочини на території України. Про це повідомив 26 січня член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Щойно одноголосно було підтримано резолюцію, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага. Символічно", — написав Гончаренко.

У публікації нардеп також звернув увагу на слова британського прокурора Джефрі Найса, який свого часу співпрацював із Міжнародним трибуналом з питань Югославії. На його думку, зараз найважливішим є організувати спецтрибунал за всіма правилами.

Нагадаємо, 2 січня, як повідомляли журналісти ВВС, британський юрист Джефрі Найс заявив, що президент РФ Володимир Путін однозначно має постати перед трибуналом, оскільки він винен у воєнних злочинах проти українського народу. Найс зазначив, що для нього незрозуміло, чому на Заході бояться говорити про суд над главою Кремля.

Водночас експерти видання Deutsche Welle 19 січня наголосили, що формально створений спецтрибунал над воєнними злочинцями РФ і Білорусі не торкнеться Путіна, оскільки він має міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції. Для того, щоб реально притягнути главу російської держави до кримінальної відповідальності, необхідно провести процедуру зняття з нього імунітету, проте для цього потрібна підтримка Ради Безпеки ООН.