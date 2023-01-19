Європарламент проголосував за "трибунал для Путіна", але є нюанси

Відповісти за розв'язану в Україні війну, на думку європарламентаріїв, має найвище керівництво Росії та Білорусі. Однак, як зазначають експерти, Путін може стати "недоторканим" через міжнародний імунітет.

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Європарламент 19 січня ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва РФ та Білорусі через збройну агресію проти України. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті.

"За" це рішення проголосували 427 парламентаріїв, проти — 19 європейських депутатів.

[ + – ] Депутати Європарламенту у своїй більшості проголосували за створення спецтрибуналу для РФ та Білорусі

Резолюція Європарламенту про спецтрибунал: про що йдеться у документі

"Парламент заявляє, що звірства, скоєні російськими військами у Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, свідчать про жорстокість війни та наголошують на важливості скоординованих міжнародних дій для притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародного права", — йдеться у тексті резолюції.

Створення трибуналу, стверджують депутати Європарламенту, заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки зараз він не може розслідувати злочин агресії, коли він стосується України.

Вони також наголошують, що підготовча робота ЄС щодо створення спеціального трибуналу має розпочатися негайно та має бути зосереджена на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною.

Такий суд має бути створено на основі міжнародної угоди за підтримки Генеральної асамблеї ООН.

Документ має рекомендаційний характер. Однак у ньому депутати ЄС закликають розслідувати діяльність не лише лідера РФ Володимира Путіна та керівництва Росії, а й глави Білорусі Олександра Лукашенка.

Проте, як пишуть експерти видання Deutsche Welle, формально створений спецтрибунал не торкнеться головної політичної фігури РФ — президента Володимира Путіна. Глава російської держави має міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції.

Тому щоб притягти Володимира Путіна до кримінальної відповідальності за російсько-українську війну, яку він де-факто розв'язав, спочатку потрібно буде обговорити і провести процедуру зняття з нього імунітету. А для цього потрібна підтримка світової спільноти, оскільки Рада Безпеки ООН паралізована у будь-якому питанні, яке стосується війни в Україні. Це відбувається тому, що Росія досі є постійним членом Ради безпеки ООН, який має право вето.

Спецтрибунал для РФ: як відреагували в Україні

Одним із перших на сьогоднішню резолюцію Європейського парламенту відреагував речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Я щиро вдячний за це важливе рішення. Сам злочин агресії був першопричиною всіх варварств, вчинених РФ. І я впевнений, що не тільки для України, а й світу важливо, щоб вище військове та політичне керівництво Росії понесло відповідальність за всі злочини, за весь терор, скоєний на українській землі", — написав глава українського парламенту на своїй сторінці у Фейсбуці.

Стефанчук також висловив сподівання, що сьогоднішнє рішення Європарламенту підтримають держави-члени ЄС.

Також відомо, як прокоментував резолюцію Європейського парламенту президент України Володимир Зеленський.

"Я вітаю ухвалення постанови про створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Я закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, і справедливість має перемогти", — написав на своїй сторінці у Твіттері Зеленський.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Фокус писав про те, який трибунал для Путіна пропонує організувати Європа. Ми інформували своїх читачів, що дасть створення нової інстанції для притягнення Путіна до відповідальності за війну.

Нагадаємо, 9 січня постпред РФ в ООН назвав безглуздою ідею трибуналу проти Росії. Василь Небензя заявив, що у нього немає часу коментувати пропозиції української сторони.