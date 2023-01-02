"Однозначно винен": Путін має постати перед судом в Україні, — обвинувач Мілошевича

За словами британського юриста, Україна сама може ініціювати судовий процес, а самому Путіну необов'язково бути присутнім на ньому.

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Юрист, який раніше очолював судовий процес колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, сер Джеффрі Найс заявив, що президент РФ Володимир Путін має постати перед судом в Україні. Про це пише ВВС.

За його словами, Путін однозначний винен у воєнних злочинах проти українців. Для нього незрозуміло, чому західні політики бояться говорити про суд нам главою Кремля.

Найс заявив, що дії Москви можна охарактеризувати як "злочини проти людяності". Тому справа проти Путіна буде дуже "ясна", оскільки немає сумнівів у тому, що саме до цієї людини веде ланцюжок усіх російських інстанцій. На думку Найса, найголовнішим військовим злочинцем є Путін.

Щобільше, Найс сказав, що судовий процес можна розпочати будь-якої миті. І самому главі Кремля необов'язково бути присутнім на ньому. Однак Захід може планувати мирну угоду, в рамках якої Путін уникне відповідальності.

Найс зазначив, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), юрисдикція якого поширюється на Україну, "досі не зробив заяви про відповідальність Путіна за цей злочин". Однак юристу неясно, чи є якась політична перевага у відмові від звинувачення президенту РФ.

Експерт упевнений, що відсутність суду над Путіним буде несправедливою стосовно українців.

Джеффрі Найс

Джеффрі Найс — британський королівський адвокат, який був провідним обвинувачем у процесі над колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем у Міжнародному трибуналі з колишньої Югославії (МТКЮ). Найс ініціював початкову справу звинувачення про зв'язок звірств, скоєних у колишній Югославії, із Мілошевичем.

Слободан Мілошевич

Слободан Мілошевич — президент Сербії, був одним із засновників та першим лідером Соціалістичної партії. 27 травня 1999 року (під час конфлікту в Косові) Мілошевич був звинувачений НАТО у воєнних злочинах, порушенні Женевської конвенції та геноциді. 1 квітня 2001 року Мілошевича заарештували на своїй віллі в белградському районі Дедіньє. Помер як підсудний 11 березня 2006 року у в'язниці в Гаазі від інфаркту міокарда

Раніше Фокус писав, що в РФ озвучили можливий сценарій відходу Путіна. Спочатку еліти, за словами ексспічрайтера глави Кремля Аббаса Галлямова, мають намір запропонувати Путіну варіант, який дасть змогу мирно піти з політики та зберегти звичне життя. В іншому випадку вони можуть почати діяти більш рішуче.

Також повідомлялося, що експерт заявив, що Путін веде Росію до темного лісу, з якого їй не вибратися. Адмірал ВМС США у відставці порівняв, як Новий рік відсвяткували у Росії та інших країнах світу.

Ще нагадаємо, що Путін дозволив "недружнім" країнам оплачувати борги за газ в іноземній валюті. Повідомляється, що погашення боргу не дає підстав для відновлення постачання російського газу покупцям, які не відповідають іншим вимогам указу Путіна.