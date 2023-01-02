"Сумний контраст": Путін веде Росію до темного лісу, з якого їй не вибратися, — екс-главком НАТО

Адмірал ВМС США у відставці порівняв, як Новий рік відсвяткували у Росії та інших країнах світу.

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Колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що президент Росії Володимир Путін веде свою країну "в темний ліс, з якого вона, можливо, ніколи не вийде". Про це він написав у себе в Twitter.

Він ретвітнув відео з новорічного спецвипуску "Блакитний вогник", який показували російським телебаченням. На відео відомий співак Микола Басков виступає на сцені, виконуючи номер із радянського фільму "Іван Васильович змінює професію". Іноді камера перемикається на аудиторію, де російські військовослужбовці ляскають у такт.

Ставридіс порівняв це відео з іншими новорічними святами, які відбуваються по всьому світу.

"Сумний контраст з тисячами людей по всьому світу, від феєрверків у гавані Сіднея до кришталевої кулі на Таймс-сквер, що святкує новий рік зі справжньою радістю. Путін продовжує вести Росію в темний ліс, з якого вона, можливо, ніколи не вийде", — написав у себе у повідомленні Ставрідіс.

Зазначимо, що він ретвітнув посаду Джулії Девіс, оглядача The Daily Beast, яка також створила наглядовий проєкт Russian Media Monitor.

"Новорічний спецвипуск на російському державному телебаченні був моторошним та сюрреалістичним", — написала Девіс у себе в твіті.

Вона нагадала, що в цей момент російські війська атакували українські мирні міста.

[ + – ] Пост Джулії Девіс

Нагадаємо, що в ніч на 1 січня РФ запустила ракети по Києву, спрацювало ППО. Вночі о 00:35 1 січня у столиці оголосили повітряну тривогу, яка згодом поширилася на всю територію України. Кореспондент Фокусу почув вибухи через 15-20 хвилин.

Також Фокус повідомляв, що в Макіївці було знищено базу ЗС РФ. Росіяни, як стверджують місцеві жителі, облаштували свій військовий об'єкт у будівлі колишнього профтехучилища. "Бавівна" в окупованій Макіївці відбулася рівно о 00:00 за місцевим часом.