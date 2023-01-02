"Печальный контраст": Путин ведет Россию в темный лес, из которого ей не выбраться, — экс-главком НАТО

Адмирал ВМС США в отставке сравнил, как Новый год отпраздновали в России и в других странах мира.

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Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что президент России Владимир Путин ведет свою страну "в темный лес, из которого она, возможно, никогда не выйдет". Об этом он написал у себя в Twitter.

Он ретвитнул видео из новогоднего спецвыпуска "Голубой огонек", который показывали по российскому телевидению. На видео известный певец Николай Басков выступает на сцене, исполняя номер из советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Время от времени камера переключается на аудиторию, где российские военнослужащие хлопают в такт.

Ставридис сравнил это видео с другими новогодними праздниками, которые проходят по всему миру.

"Печальный контраст с тысячами людей по всему миру, от фейерверков в гавани Сиднея до хрустального шара на Таймс-сквер, празднующего новый год с настоящей радостью. Путин продолжает вести Россию в темный лес, из которого она, возможно, никогда не выйдет", — написал у себя в сообщении Ставридис.

Отметим, что он ретвитнул пост Джулии Дэвис, обозревателя The Daily Beast, которая также создала наблюдательный проект Russian Media Monitor.

"Новогодний спецвыпуск на российском государственном телевидении был жутким и сюрреалистичным", — написала Дэвис у себя в твите.

Она напомнила, что в этот самый момент российские войска атаковали украинские мирные города.

[ + – ] Пост Джулии Дэвис

Напомним, что в ночь на 1 января РФ запустила ракеты по Киеву, сработало ПВО. Ночью в 00:35 1 января в столице объявили воздушную тревогу, которая затем распространилась на всю территорию Украины. Корреспондент Фокуса услышал взрывы спустя 15-20 минут.

Также Фокус сообщал, что в Макеевке была уничтожена база ВС РФ. Россияне, как утверждают местные жители, обустроили свой военный объект в здании бывшего профтехучилища. "Бавовна" в оккупированной Макеевке произошла ровно в 00:00 по местному времени.