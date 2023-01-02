"Однозначно виновен": Путин должен предстать перед судом в Украине, — обвинитель Милошевича

По словам британского юриста, Украина сама может инициировать судебный процесс, а самому Путину необязательно на нем присутствовать.

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Юрист, ранее возглавлявший судебный процесс бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, сэр Джеффри Найс заявил, что президент РФ Владимир Путин должен предстать перед судом в Украине. Об этом пишет BBC.

По его словам, Путин однозначен виновен в военных преступлениях против украинцев. Для него непонятно, почему западные политики так боятся говорить о суде нам главой Кремля.

Найс заявил, что действия Москвы можно охарактеризовать как "преступления против человечности". Поэтому дело против Путина будет очень "ясным", так как нет сомнений в том, что именно к этому человеку ведет цепочка всех российских инстанций. По мнению Найса, самым главным военным преступников является Путин.

Более того, Найс сказал, что судебный процесс можно начать в любой момент. И самому главе Кремля необязательно на нем присутствовать. Однако Запад может планировать мирное соглашения, в рамках которого Путин избежит ответственности.

Найс отметил, что Международный уголовный суд (МУС), юрисдикция которого распространяется на Украину, "до сих пор не сделал заявления об ответственности Путина за это преступления". Однако юристу неясно, есть ли какое-то политическое преимущество в отказе от предъявления обвинения президенту РФ.

Эксперт уверен, что отсутствие суда над Путиным будет несправедливым по отношению к украинцам.

Джеффри Найс

Джеффри Найс — британский королевский адвокат, который был ведущим обвинителем в процессе над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). Найс инициировал первоначальное дело обвинения о связи зверств, совершенных в бывшей Югославии, с Милошевичем.

Слободан Милошевич

Слободан Милошевич — президент Сербии, был одним из основателей и первым лидером Социалистической партии. 27 мая 1999 года (во время конфликта в Косово) Милошевич был обвинен НАТО в военных преступлениях, нарушении Женевской конвенции и геноциде. 1 апреля 2001 года Милошевич был арестован на своей вилле в белградском районе Дединье. Умер как подсудимый 11 марта 2006 года в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда

Ранее Фокус писал, что в РФ озвучили возможный сценарий ухода Путина. Сначала элиты, по словам экс-спичрайтера главы Кремля Аббаса Галлямова, намерены предложить Путину вариант, который даст возможность мирно уйти из политики и сохранить привычную жизнь. В противном случае они могут начать действовать более решительно.

Также сообщалось, что эксперт заявил, что Путин ведет Россию в темный лес, из которого ей не выбраться. Адмирал ВМС США в отставке сравнил, как Новый год отпраздновали в России и в других странах мира.

Еще напомним, что Путин разрешил "недружественным" странам оплачивать долги за газ в иностранной валюте. Сообщается, что погашение долга не дает оснований для возобновления поставок российского газа покупателям, не соответствующим другим требованиям указа Путина