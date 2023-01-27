"Ще кілька місяців": у США розповіли, коли з'явиться трибунал для воєнних злочинців РФ

За словами Нуланда, необхідний механізм може з'явитися вже до літа. Наразі збором доказів воєнних злочинів РФ займаються неурядові організації, щоб потім передати їх до суду.

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Заступник державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що міжнародний військовий трибунал чи інший механізм для суду над військовими злочинцями Росії буде створено вже 2023 року. Про це пише Голос Америки.

За словами Нуланда, яка відповідала на запитання сенатора-демократа зі штату Меріленд Бена Кардіна на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США, вона хотіла б, щоб механізм був створений до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Щоправда, на це знадобиться ще кілька місяців.

"Але до літа я хотіла б, щоб цей механізм з'явився", — сказала вона.

За її словами, Сполучені Штати продовжують працювати над цим питанням із країнами G7, міжнародними партнерами та Україною.

Сенатор Кардін, запитуючи, підкреслив, що міжнародне співтовариство має бути впевненим, що всі військові злочинці покарають. Особливо це важливо напередодні Дня пам'яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня.

Нуланд зазначила, що проводяться всі необхідні роботи, включаючи збирання доказів воєнних злочинів ЗС РФ. З її слів, цим займаються також і неурядові організації, документуючи їх для передачі до суду. Деякі з цих організацій підтримуються США.

Нагадаємо, що Європарламент проголосував за "трибунал для Путіна". Відповісти за розв'язану в Україні війну, на думку європарламентаріїв, має найвище керівництво Росії та Білорусі. Однак, як зазначають експерти, Путін може стати "недоторканим" через міжнародний імунітет.

Також Фокус писав, що ПАРЄ підтримала створення трибуналу для Путіна та Лукашенка. За словами Олексія Гончаренка, резолюцію про створення в Гаазі міжнародного трибуналу над військово-політичним керівництвом РФ та Білорусі було підтримано одноголосно.

Ще повідомлялося, що біля посольства Росії у Польщі вимагали провести трибунал над Путіним та Лукашенком. Понад сотню людей вимагали притягнути до відповідальності військових злочинців — найвищих посадових осіб Росії та Білорусі. Дипломатам показали перформанс — "посадили до клітки російських топ-чиновників".