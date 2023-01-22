Біля посольства Росії у Польщі вимагали провести трибунал над Путіним та Лукашенко (фото, відео)

Більше сотні людей вимагали притягнути до відповідальності військових злочинців — найвищих посадових осіб Росії та Білорусі. Дипломатам показали перформанс – "посадили в клітку російських топ-чиновників".

Related video

Біля російського посольства у Варшаві 22 січня організували мітинг із вимогою провести трибунал над президентом Росії Володимиром Путіним та його соратником Олександром Лукашенком. Відео заходу опублікувала білоруська служба "Радіо Свобода".

Учасники акції вимагали притягнути до відповідальності всіх військових злочинців, до посольства вийшли більше сотні людей. Люди тримали українські, польські та білоруські біло-червоно-білі прапори.

Пізніше біля посольства Росії провели перформанс. Чотирьох людей перевдягнули в смугасті роби ув'язнених і посадили в клітку. Їм одягли маски із зображенням осіб Лукашенка, Путіна, міністра оборони та закордонних справ Росії Сергія Шойгу та Сергія Лаврова.

"Міжнародний кримінальний суд поки що не в змозі покарати Путіна, Лаврова та Лукашенка, оскільки це найвищі посадові особи країн-агресорів", — заявила одна з учасниць зборів.

Нагадаємо, що Європарламент 19 січня проголосував за створення спецтрибуналу для вищого керівництва Росії та Білорусі за повномасштабне вторгнення в Україну. Політики згадали звірства росіян у Бучі та Ірпені Київської області, а також в інших українських містах.

На думку експертів із Deutsche Welle, спецтрибунал є формальним і не зачепить Путіна. Президент Росії має міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції, зазначили вони.

У Держдумі РФ 18 січня озвучили альтернативну пропозицію — залучити до трибуналу колишніх лідерів європейських країн Ангелу Меркель та Франсуа Олланда за визнання про те, що Мінські угоди дали час Україні "стати сильніше".