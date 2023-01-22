У посольства России в Польше требовали провести трибунал над Путиным и Лукашенко (фото видео)

Более сотни человек требовали привлечь к ответственности военных преступников — высших должностных лиц России и Беларуси. Дипломатам показали перформанс — "посадили в клетку российских топ-чиновников".

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У российского посольства в Варшаве 22 января устроили митинг с требованием провести трибунал над президентом России Владимиром Путиным и его соратником Александром Лукашенко. Видео мероприятия опубликовала белорусская служба "Радио Свобода".

Участники акции требовали привлечь к ответственности всех военных преступников, к посольству вышли более сотни людей. Люди держали украинские, польские и белорусские бело-красно-белые флаги.

Позже возле посольства России провели перформанс. Четырех человек переодели в полосатые робы заключенных и посадили в клетку. Им надели маски с изображением лиц Лукашенко, Путина, министра обороны и иностранных дел России Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.

"Международный уголовный суд пока не в состоянии наказать Путина, Лаврова и Лукашенко, так как это высшие должностные лица стран-агрессоров", — заявила одна из участниц собрания.

Напомним, что Европарламент 19 января проголосовал за создание спецтрибунала для высшего руководства России и Беларуси за полномасштабное вторжение в Украину. Политики вспомнили зверства россиян в Буче и Ирпене Киевской области, а также в других украинских городах.

По мнению экспертов из Deutsche Welle, спецтрибунал является формальным и не заденет Путина. Президент России обладает международным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции, отметили они.

В Госдуме РФ 18 января озвучили альтернативное предложение — привлечь к трибуналу бывших лидеров европейских стран Ангелу Меркель и Франсуа Олланда за признание о том, что Минские соглашения дали время Украине "стать сильнее".