Є три варіанти: в Зеленського запропонували моделі суду над Путіним та Лукашенком

За словами заступника голови ОП Андрія Смирнова, Україна вважає прийнятними лише два з них. Третій він назвав "гібридним", оскільки він звужує юридичну оцінку російської агресії.

Related video

Внаслідок переговорів із союзниками вдалося напрацювати три моделі заснування та роботи спеціального трибуналу для російського та білоруського керівництва за війну, розв'язану проти України. Про це заявив заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, є три основні варіанти:

Створення спеціального трибуналу на основі угоди з ООН з ухваленням відповідної резолюції ГА ООН.

Створення трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між "державами цивілізованого світу".

Створення спеціального трибуналу як суду, який працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто буде частиною судової системи України), із залученням міжнародного елемента для його побудови та діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження у Європі, міжнародна підтримка).

Смирнов заявив, що для України прийнятні перші два варіанти. Він зазначив, що вони демонструють бажання світової спільноти завдати важкого юридичного удару міжнародним злочинцям.

За словами чиновника, третій варіант містить у собі звуження юридичної оцінки агресії, що триває, до рівня "міждержавного конфлікту".

"Світові потрібен територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності і визнання. Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора", — написав заступник голови ОП.

[ + – ] Три моделі суду над Путіним та Лукашенком

Нагадаємо, що 27 січня заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що міжнародний військовий трибунал або інший механізм для суду над воєнними злочинцями Росії буде створено вже 2023 року.

Раніше Фокус інформував, що 26 січня ПАРЄ підтримала створення трибуналу для Путіна та Лукашенка.