Не бачимо сенсу: в Зеленського розповіли, чому не розвивають стосунки з опозицією у Білорусі

Михайло Подоляк вважає, що білоруським опозиціонерам слід подумати, як вони можуть вплинути на суспільство. Тоді можна буде говорити про якісь зустрічі.

Related video

У Києві не бачать сенсу розвивати відносини з білоруською опозицією і, зокрема, з екскандидатом у президенти Білорусії Світланою Тихановською. Як розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю інтернет-виданню Delfi, Володимир Зеленський формує глобальний порядок денний, але не може його формувати в кожній окремій країні.

Відповідаючи на запитання, чому ніхто з представників української політичної еліти не зустрічається із Тихановською, Подоляк зазначив, що Київ не бачить антивоєнної активності з боку білоруської опозиції.

"Ми не бачимо особливого сенсу розвивати ці відносини тому, що не бачимо виразної антивоєнної активності з боку опозиції. Що таке активність? Це якісь масштабні маніфестації, навіть не в самій Білорусі, а біля білоруських посольств інших країн", — сказав радник, розмірковуючи про стратегію влади нашої країни щодо Тихановської.

При цьому Подоляк не бачить особливої цінності таких контактів. На його думку, білоруським опозиціонерам слід подумати, як вони можуть впливати в нинішніх умовах на суспільство, після чого вже можна буде говорити про контакти.

"Мені здається, їм сьогодні потрібно визначитися, хто в них справді може впливати на білоруське суспільство, і тоді вже розглядатимемо можливість зустрічі", — наголосив Подоляк.

Водночас політик додав, що Олександр Лукашенко прекрасно бачить, як розвивається війна в Україні, і усвідомлює максимальну небезпеку в разі, якщо він візьме більш активну участь, ніж та, яку він бере зараз.

Нагадаємо, 13 лютого Михайло Подоляк опублікував пост у Twitter, де висловився щодо переговорних ініціатив Росії. На думку радника голови ОП, подібні заяви Москви — не більше ніж спроба відвернути увагу від нових нападів агресії, які Кремль готує проти України найближчим часом.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов 6 лютого заявив, що внаслідок переговорів української сторони із західними союзниками вдалося напрацювати три моделі роботи спеціального трибуналу для керівництва Росії та Білорусі. За його словами, трибунал може бути створений на основі резолюції ООН, багатостороннього відкритого міжнародного договору та українського права.