Російський активіст Ільдар Дадін, який воював у ЗСУ, загинув під Харковом, — ЗМІ

За словами журналістки Ксенії Ларіної, про загибель опозиційного активіста вона дізналася від колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва, який також бере участь у війні на боці України.

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Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін, який воював у лавах ЗСУ, загинув у Харківській області. Про це 5 жовтня повідомила російська журналістка Ксенія Ларіна в соцмережі X.

"Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині", — йдеться в публікації.

У коментарі "Соте" журналістка зазначила, що вона, своєю чергою, дізналася про загибель від колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва — ще одного учасника війни, який послався на слова однополчанина Дадіна.

Повідомлення про загибель Ільдара Дадіна

Підтверджень загибелі російського опозиціонера з інших джерел поки що не було.

Що відомо про Ільдара Дадіна?

Ільдар Дадін — російський опозиціонер і український військовий, якого вважають першим засудженим у РФ за неодноразове порушення правил проведення мітингів і пікетів. Він здобув широку популярність у Росії після порушення кримінальної справи за відповідною, новою для РФ у 2015 році статтею.

У грудні 2015 року Дадіна засудили до 3 років тюремного ув'язнення, а Amnesty International визнала його в'язнем сумління. У колонії Дадіна піддали тортурам і побиттю з боку персоналу пенітенціарної установи та особисто її начальника, за твердженнями адвоката в листі дружини активіста.

У 2023 році Дадін опинився в Україні й вступив до лав Сил оборони. З позивним "Ґанді" він брав участь у боях у складі "Сибірського батальйону", про що розповів в інтерв'ю "Медіазоні".

У листопаді 2016 року він розповів про тортури в карельській ВК-7. Дані про тортури й побиття підтвердили інші ув'язнені та їхні родичі, але російська ФСВП і Слідчий комітет порушень не знайшли. На початку 2017 року вирок скасували.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція за допомогою НАТО прагне захопити частину Білорусі.

Також повідомлялося, що в російських судах судять двох фрілансерів Reuters, які робили ролики для Навального.