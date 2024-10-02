У РФ судять двох фрілансерів Reuters, які робили ролики для Навального

Загалом судять чотирьох репортерів. Їх звинувачують у створенні контенту для організації покійного опозиціонера. Їм загрожує до шести років в'язниці.

Related video

2 жовтня в Москві відбувся судовий розгляд у справі чотирьох російських журналістів за обвинуваченням у причетності до "екстремістського" угруповання після того, як влада звинуватила їх у роботі на заборонену організацію покійного Олексія Навального. Суд закритий для ЗМІ. Про це повідомляє Reuters.

Справи Антоніни Фаворської, Сергія Кареліна, Костянтина Габова та Артема Крігера підкреслюють дедалі хиткіше становище журналістів у Росії, де, за даними організацій із захисту свободи преси, десятки людей наразі перебувають за ґратами.

Приблизно за 30 хвилин відкритого засідання в суді суддя задовольнив клопотання обвинувачення про видалення преси і глядачів на частину процесу, що залишилася, на підставі листа з управління з протидії екстремізму МВС про те, що прихильники Навального готують "провокації".

Незалежне новинне видання "Медіазона" цитує Крігера, який сказав судді перед тим, як журналістам наказали покинути залу: "Так чинять у деяких тоталітарних режимах... Чому ми повинні повертатися до... минулого?".

Журналістам загрожує до шести років в'язниці в разі визнання їх винними. Їм не було запропоновано визнати себе невинними або винними в тій частині слухання, яка була відкрита для преси.

За словами прокурорів, вони створювали матеріали для YouTube-каналу Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Навального, який заборонений у Росії як "іноземний агент" та екстремістська організація.

Габов і Карелін — фрілансери, які працювали в різних новинних організаціях, включно з Reuters і Associated Press. Представник Reuters сказав, що Габов час від часу працював у новинному агентстві в період із кінця 2022 року до початку 2024 року як продюсер.

"Ми не вважаємо, що висунуті йому звинувачення якимось чином пов'язані з його позаштатною роботою в Reuters. Reuters глибоко прихильне свободі преси і виступає проти арешту і затримання будь-якого журналіста з причин, пов'язаних із репортажами. Журналісти повинні мати можливість вільно повідомляти новини в суспільних інтересах, не побоюючись переслідувань або шкоди, де б вони не перебували", — заявив представник.

AP заявило під час арешту Кареліна, у якого також є ізраїльський паспорт, що воно дуже стурбоване його затриманням. Журналіста заарештували у квітні під час поїздки на північ РФ.

Фаворська і Крігер працювали на SOTAVision, незалежне видання, яке також було визнано іноземним агентом у РФ. Фаворська записала останнє відео Навального, який брав участь у судовому засіданні 15 лютого, за день до його раптової смерті в колонії. Вона була заарештована в березні, а Крігер — у червні.

Артем Крігер у залі суду Фото: Медиазона

"Не грайтеся з долею. Їдьте з Російської Федерації. Будь-яка людина може опинитися у в'язниці за будь-яким звинуваченням", — заявив Крігер у зверненні до журналістів перед початком суду.

Росія посилила тиск на вітчизняних та іноземних репортерів від початку війни в Україні. За даними міжнародної групи із захисту свободи преси "Репортери без кордонів", наразі в Росії під вартою перебувають 34 журналісти та шість інших працівників ЗМІ.

Кремль не коментує окремі судові справи, заявляючи, що суди мають забезпечувати дотримання російського законодавства. Він виставив прихильників Навального порушниками спокою, які "хочуть розпалити революцію і дестабілізувати Росію".

Нагадаємо, у серпні відбувся обмін ув'язненими між США, Європою та Росією. Так, у списку на обмін з російської сторони були громадяни США журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець Пол Вілан.