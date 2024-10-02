В РФ судят двух фрилансеров Reuters, которые делали ролики для Навального

Всего судят четырех репортеров. Их обвиняют в создании контента для организации покойного оппозиционера. Им грозит до шести лет тюрьмы.

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2 октября в Москве состоялось судебное разбирательство по делу четырех российских журналистов по обвинению в причастности к "экстремистской" группировке после того, как власти обвинили их в работе на запрещенную организацию покойного Алексея Навального. Суд закрыт для СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Дела Антонины Фаворской, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера подчеркивают все более шаткое положение журналистов в России, где, по данным организаций по защите свободы прессы, десятки людей в настоящее время находятся за решеткой.

Примерно через 30 минут открытого заседания в суде судья удовлетворил ходатайство обвинения об удалении прессы и зрителей на оставшуюся часть процесса на основании письма из управления по противодействию экстремизму МВД о том, что сторонники Навального готовят "провокации".

Независимое новостное издание "Медиазона" цитирует Кригера, который сказал судье перед тем, как журналистам приказали покинуть зал: "Так поступают в некоторых тоталитарных режимах… Почему мы должны возвращаться к… прошлому?".

Журналистам грозит до шести лет тюрьмы в случае признания их виновными. Им не было предложено признать себя невиновными или виновными в той части слушания, которая была открыта для прессы.

По словам прокуроров, они создавали материалы для YouTube-канала Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, который запрещен в России как "иностранный агент" и экстремистская организация.

Габов и Карелин — фрилансеры, которые работали в различных новостных организациях, включая Reuters и Associated Press. Представитель Reuters сказал, что Габов время от времени работал в новостном агентстве в период с конца 2022 года по начало 2024 года в качестве продюсера.

"Мы не считаем, что предъявленные ему обвинения каким-либо образом связаны с его внештатной работой в Reuters. Reuters глубоко привержено свободе прессы и выступает против ареста и задержания любого журналиста по причинам, связанным с репортажами. Журналисты должны иметь возможность свободно сообщать новости в общественных интересах, не опасаясь преследований или вреда, где бы они ни находились", — заявил представитель.

AP заявило во время ареста Карелина, у которого также есть израильский паспорт, что оно очень обеспокоено его задержанием. Журналиста арестовали в апреле во время поездки на север РФ.

Фаворская и Кригер работали на SOTAVision, независимое издание, которое также было признано иностранным агентом в РФ. Фаворская записала последнее видео Навального, принимающего участие в судебном заседании 15 февраля, за день до его внезапной смерти в колонии. Она была арестована в марте, а Кригер — в июне.

Артем Кригер в зале суда Фото: Медиазона

"Не играйте с судьбой. Уезжайте из Российской Федерации. Любой человек может оказаться в тюрьме по любому обвинению", – заявил Кригер в обращении к журналистам перед началом суда.

Россия усилила давление на отечественных и иностранных репортеров с начала войны в Украине. По данным международной группы по защите свободы прессы "Репортеры без границ", в настоящее время в России под стражей находятся 34 журналиста и шесть других работников СМИ.

Кремль не комментирует отдельные судебные дела, заявляя, что суды должны обеспечивать соблюдение российского законодательства. Он выставил сторонников Навального возмутителями спокойствия, которые "хотят разжечь революцию и дестабилизировать Россию".

Напомним, в августе состоялся обмен заключенными между США, Европой и Россией. Так, в списке на обмен с российской стороны были граждане США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.