Надія на відлигу щодо Тайваню: військові контакти Китаю і США можуть відновитися

Після поїздки торік спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, Китай припинив регулярні контакти з американськими військовими. Через рік можна сподіватися на "потепління" після конференції на Фіджі за участю військових США та КНР.

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Пентагон стверджує, що Китай перервав контакти зі США по лінії військових комунікацій, проте в цьому аспекті можна сподіватися на "потепління". Це стало можливим після спілкування глави Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джона Акіліно з представниками китайських оборонних відомств. Про те як сторони намагаються налагодити контакт на тлі загострення через події у 2022 році йдеться в матеріалі Defence One.

Автори публікації зазначають, що ні для кого не є таємницею, що після візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні минулого року китайські офіційні особи призупинили регулярні контакти з американськими військовими. Хоча проблеми існували і до візиту Пелосі, оскільки Китай до цього відхилив або не відповів на більш ніж десяток запитів Міністерства оборони про проведення діалогів на вищому рівні.

Однак після річної паузи з'явилася надія на відновлення контактів військових двох наддержав, між якими загострилися відносини через ситуацію з Тайванем. Цьому посприяла конференція на Фіджі за участю Акіліно і китайського генерала Сюй Ціліня. Водночас китайський воєначальник заявив, що військове спілкування між Китаєм і США не припинилося. Про це повідомив прессекретар Пентагону Пет Райдер, але не уточнив, про що саме йшлося на конференції.

Водночас Райдер зазначив, що на шляху спілкування військових на високому рівні все ще існують перешкоди, включно із санкціями щодо міністра оборони Китаю генерала Лі Шанфу і безперервним постачанням американської зброї Тайваню.

Журналісти запитали в генерала, що заважає спілкуванню на найвищому рівні, адже, з погляду США, немає перешкод для діалогу міністра оборони КНР і глави Пентагону.

"Ми визнаємо, що наші відносини характеризуються конкуренцією, але ми не хочемо, щоб вони призводили до конфліктів. Безумовно, ми вітаємо спілкування на більш високому рівні", — відповів Райдер.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили США мають намір інтегрувати можливості протиракетної оборони з Австралією для протистояння Китаю. Одна з причин полягає в тому, що Китай розширює свій ядерний потенціал, і має намір розгорнути понад 1000 пускових установок до 2028 року.