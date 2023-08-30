Для протистояння КНР: Пентагон хоче інтегрувати систему ПРО з Австралією

Японія, Південна Корея та США вже оголосили про наміри створити єдиний захист від балістичних ракет. Бо Китай до 2028 року матиме 1000 пускових для ракет.

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В Міноборони США прагнуть інтегрувати можливості протиракетної оборони з Австралією для протистояння Китаю. Про це повідомляє Defense One.

Представники Пентагону обговорювали з Австралією можливість інтеграції спільної системи ПРО. Планується, що скоро в США приїде австралійська делегація для обговорення цього питання, бо спочатку ідея викликала подив у Канберри.

"Ми почнемо з’ясовувати деталі. Я вже спілкувалась з Агентством протиракетної оборони та армією [США], тому що ми інтегруємо наші системи разом для захисту Гуаму. Також є значний інтерес з боку MDA та армії. Наступним кроком буде залучення австралійців, щоб вони з’ясували, на якому рівні ми інтегруємо наші системи", — пояснила заступниця міністра оборони з питань досліджень та інженерії Гайді Шю.

Нещодавно США, Південна Корея та Японія оголосили про тристоронню угоду, яка також торкнеться спільного захисту від балістичних ракет. Одна з причин полягає ще й в тому, що Китай розширює свій ядерний та неядерний ракетний потенціал. Пекін до 2028 року розгорне понад 1000 пускових установок балістичних ракет. З них 507 будуть мати пускові установки, здатні нести ядерну зброю, а 252 будуть подвійного призначення.

Нагадаємо, 27 серпня в Австралії розбився конвертоплан MV-22 Ospery з 23 морпіхами США на борту.

29 серпня японські F-35 здійснили перший закордонний візит в Австралії. Це перший іноземний виліт японських льотчиків з часів Другої світової.