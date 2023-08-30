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Воєнний фокус

Для протистояння КНР: Пентагон хоче інтегрувати систему ПРО з Австралією

інтеграція про австралії та сша
Австралійське ППО

Японія, Південна Корея та США вже оголосили про наміри створити єдиний захист від балістичних ракет. Бо Китай до 2028 року матиме 1000 пускових для ракет.

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В Міноборони США прагнуть інтегрувати можливості протиракетної оборони з Австралією для протистояння Китаю. Про це повідомляє Defense One.

Представники Пентагону обговорювали з Австралією можливість інтеграції спільної системи ПРО. Планується, що скоро в США приїде австралійська делегація для обговорення цього питання, бо спочатку ідея викликала подив у Канберри.

"Ми почнемо з’ясовувати деталі. Я вже спілкувалась з Агентством протиракетної оборони та армією [США], тому що ми інтегруємо наші системи разом для захисту Гуаму. Також є значний інтерес з боку MDA та армії. Наступним кроком буде залучення австралійців, щоб вони з’ясували, на якому рівні ми інтегруємо наші системи", — пояснила заступниця міністра оборони з питань досліджень та інженерії Гайді Шю.

Нещодавно США, Південна Корея та Японія оголосили про тристоронню угоду, яка також торкнеться спільного захисту від балістичних ракет. Одна з причин полягає ще й в тому, що Китай розширює свій ядерний та неядерний ракетний потенціал. Пекін до 2028 року розгорне понад 1000 пускових установок балістичних ракет. З них 507 будуть мати пускові установки, здатні нести ядерну зброю, а 252 будуть подвійного призначення.

Нагадаємо, 27 серпня в Австралії розбився конвертоплан MV-22 Ospery з 23 морпіхами США на борту.

29 серпня японські F-35 здійснили перший закордонний візит в Австралії. Це перший іноземний виліт японських льотчиків з часів Другої світової.