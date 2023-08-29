Японські F-35 здійснили перший закордонний візит і приземлилися в Австралії

Це перший політ японських льотчиків за межами країни з часів Другої світової війни. Разом із F-35 до Австралії було направлено 55 осіб особового складу японських ВПС.

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Японія перекинула до Австралії два літаки F-35 і 55 осіб особового складу ВПС для участі в першій закордонній експедиції своїх ударних винищувачів. Це перша подія такого роду, оскільки повоєнна Японія ніколи раніше не брала участі в зарубіжних повітряних операціях — японські льотчики здійснювали польоти тільки в межах країни. Про це 28 серпня повідомили в Breaking Defence.

Експерт з питань оборони з Австралійського інституту стратегічної політики Малкольм Девіс зазначив, що переліт японських винищувачів F-35 зміцнює тісніші зв'язки між Силами оборони Австралії ADF і японськими силами самооборони. Таке зближення є важливим на тлі спільних проблем, джерелом яких виступає Китай.

"Це ключовий момент — у Токіо і Канберри є спільні проблеми, тобто Китай, і обидва вони працюють разом над підготовкою і співпрацею в галузі стратегій стримування", — підкреслив Девіс.

У релізі від 14 серпня Сили повітряної самооборони Японії повідомляли, що японський контингент буде більш численним і включатиме чотири літаки F-35A, один KC-767, один C-130 і один C-2, чисельністю близько 160 осіб. Однак поки що незрозуміло, чому в Австралію прибули тільки два F-35 і 55 осіб особового складу.

Також повідомляється, що за кілька тижнів Австралія відповість на цей візит тим, що шість літаків F-35A будуть направлені до Японії для участі в навчаннях Bushido Guardian 2023.

Реакція Китаю на навчання австралійської армії

25 серпня видання Global Times опублікувало матеріал, у якому китайські експерти висловилися з приводу геополітичних амбіцій Австралії. Повідомлялося, що австралійські та філіппінські війська планують проводити більше спільних патрулів у водах Південно-Китайського моря.

"Намір Австралії полягає в тому, щоб узяти на себе роль "маленької Америки" або "другорядного гегемона" в Індо-Тихоокеанському регіоні ціною перетворення її на інструмент і зброю з боку США", — зазначили експерти.

Директор Всесвітнього дослідницького центру військово-морського флоту Чень Сянмяо заявив, що такі дії підтримуються Сполученими Штатами, однак у грі задіяні власні інтереси Австралії.

"Координуючи свою діяльність зі стратегією США щодо отримання більшого контролю над першим і другим ланцюжками островів, Канберра також прагне розширити свою сферу впливу в південній частині Тихого океану", — підсумував він.

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Раніше повідомлялося, що в Японії можуть переробити транспортні літаки Kawasaki C-2 для установки ракет великої дальності. Передбачається, що ракети будуть скидати з транспортного відсіку, таким чином модернізація особливо не торкнеться конструкції літака.