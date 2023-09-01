Надежда на оттепель по Тайваню: военные контакты Китая и США могут возобновиться

После поездки в прошлом году спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай прекратил регулярные контакты с американскими военными. Спустя год можно надеяться на "потепление" после конференции на Фиджи с участием военных США и КНР.

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Пентагон утверждает, что Китай прервал контакты с США по линии военных коммуникаций, однако в этом аспекте можно надеяться на "потепление". Это стало возможным после общения главы Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Джона Акилино с представителями китайских оборонных ведомств. О том как стороны пытаются наладить контакт на фоне обострения из-за событий в 2022 году говорится в материале Defence One.

Авторы публикации отмечают, что ни для кого не секрет, что после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года китайские официальные лица приостановили регулярные контакты с американскими военными. Хотя проблемы существовали и до визита Пелоси, так как Китай до этого отклонил или не ответил на более чем десяток запросов Министерства обороны о проведении диалогов на высшем уровне.

Однако после годовой паузы появилась надежда на восстановления контактов военных двух сверхдержав, между которыми обострились отношения из-за ситуации с Тайванем. Этому способствовала конференция на Фиджи с участием Акилино и китайским генералом Сюй Цилинем. При этом китайский военачальник заявил, что военное общение между Китаем и США не прекратилось. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, но не уточнил, о чем именно шла речь на конференции.

Вместе с тем Райдер отметил, что на пути общения военных на высоком уровне все еще существуют препятствия, включая санкции в отношении министра обороны Китая генерала Ли Шанфу и продолжающиеся поставки американского оружия Тайваню.

Журналисты спросили у генерала, что мешает общению на высшем уровне, ведь с точки зрения США нет препятствий для диалога министра обороны КНР и главы Пентагона.

"Мы признаем, что наши отношения характеризуются конкуренцией, но мы не хотим, чтобы они приводили к конфликтам. Безусловно, мы приветствуем общение на более высоком уровне", — ответил Райдер.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США намерены интегрировать возможности противоракетной обороны с Австралией для противостояния Китаю. Одна из причин заключается в том, что Китай расширяет свой ядерный потенциал, и намерен развернуть более 1000 пусковых установок до 2028 года.