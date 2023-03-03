10 років колонії: у Білорусі засудили лауреата Нобелівської премії миру (фото)
За інформацією білоруських правозахисників, Олеся Біляцького засудили до ув'язнення за нібито контрабанду й "фінансування групових дій, які брутально порушують громадський порядок".
Білоруський суд засудив до 10 років колонії лауреата Нобелівської премії миру та керівника правозахисного центру "Вясна" Олеся Біляцького. Про це в п'ятницю, 3 березня, білоруські правозахисники повідомили у своєму "Телеграм"-каналі.
За версією судді Марини Запасник, Біляцький винен у "контрабанді організованою групою" та "фінансуванні групових дій, які брутально порушують громадський порядок". Зазначимо, що прокурор просив для Біляцького 12 років ув'язнення.
Також білоруські правозахисники повідомляють, що суд ухвалив вирок віцепрезиденту Міжнародної федерації за права людини (FIDH) і заступнику Біляцького Валентину Стефановичу, йому дали 9 років колонії.
Також засудили координатора кампанії "Правозахисники за вільні вибори" Володимира Лабковича — 7 років колонії.
Крім того, суд ухвалив вирок ще одному правозахиснику "Вясна" Дмитру Соловйову, йому дали 8 років колонії заочно.
Олесь Біляцький — лауреат Нобелівської премії миру
Олесь Біляцький став лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року разом із українською правозахисною організацією "Центр громадянських свобод" — "Меморіал".
Голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен наголосила на тому, що лауреати систематично збирали докази минулих і нинішніх порушень прав людини та воєнних злочинів, щоб "притягнути злочинців до відповідальності, вшанувати жертв і запобігти повторенню злочинів".
Нагадаємо, 13 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що в Зеленського не вбачають сенсу розвивати відносини з білоруською опозицією та зокрема з екскандидаткою в президенти Білорусії Світланою Тихановською. Подоляк заявив, що в Києві не бачать виразної антивоєнної активності з боку опозиції.
Раніше, 8 лютого, повідомлялося, що український політв'язень Костянтин Ширінг, якого незаконно засудили на 12 років за звинуваченням у шпигунстві, помер у російській виправній колонії №5.