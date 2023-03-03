10 років колонії: у Білорусі засудили лауреата Нобелівської премії миру (фото)

За інформацією білоруських правозахисників, Олеся Біляцького засудили до ув'язнення за нібито контрабанду й "фінансування групових дій, які брутально порушують громадський порядок".

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Білоруський суд засудив до 10 років колонії лауреата Нобелівської премії миру та керівника правозахисного центру "Вясна" Олеся Біляцького. Про це в п'ятницю, 3 березня, білоруські правозахисники повідомили у своєму "Телеграм"-каналі.

[ + – ] Олесь Біляцький у суді Фото: Правозахисний центр "Вясна"

За версією судді Марини Запасник, Біляцький винен у "контрабанді організованою групою" та "фінансуванні групових дій, які брутально порушують громадський порядок". Зазначимо, що прокурор просив для Біляцького 12 років ув'язнення.

[ + – ] Валентин Стефанович у суді Фото: Правозахисний центр "Вясна"

Також білоруські правозахисники повідомляють, що суд ухвалив вирок віцепрезиденту Міжнародної федерації за права людини (FIDH) і заступнику Біляцького Валентину Стефановичу, йому дали 9 років колонії.

[ + – ] Володимир Лабкович у суді Фото: Правозахисний центр "Вясна"

Також засудили координатора кампанії "Правозахисники за вільні вибори" Володимира Лабковича — 7 років колонії.

Крім того, суд ухвалив вирок ще одному правозахиснику "Вясна" Дмитру Соловйову, йому дали 8 років колонії заочно.

Олесь Біляцький — лауреат Нобелівської премії миру

Олесь Біляцький став лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року разом із українською правозахисною організацією "Центр громадянських свобод" — "Меморіал".

Голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен наголосила на тому, що лауреати систематично збирали докази минулих і нинішніх порушень прав людини та воєнних злочинів, щоб "притягнути злочинців до відповідальності, вшанувати жертв і запобігти повторенню злочинів".

Нагадаємо, 13 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що в Зеленського не вбачають сенсу розвивати відносини з білоруською опозицією та зокрема з екскандидаткою в президенти Білорусії Світланою Тихановською. Подоляк заявив, що в Києві не бачать виразної антивоєнної активності з боку опозиції.

Раніше, 8 лютого, повідомлялося, що український політв'язень Костянтин Ширінг, якого незаконно засудили на 12 років за звинуваченням у шпигунстві, помер у російській виправній колонії №5.