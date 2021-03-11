"Это не суд, а расправа": Тихановская назвала местью Лукашенко обвинения, предъявленные ее мужу

В заключении Сергей Тихановский, как утверждает его жена, пишет сценарии для фильмов о Беларуси.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала предъявленные ее супругу обвинения личной местью Александра Лукашенко. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, обвинения Сергею Тихановскому – "это не суд, а расправа".

"Судьям, следователям и прокурорам, которые собирали это дело, хочу сказать: я понимаю, что при том режиме вы уже ничего не решаете. Но вашими руками сейчас совершают личную месть – месть человеку, который стал настоящим лидером белорусов", – говорится в сообщении Тихановской.

По словам Тихановской, "Сергей не сдается и не сдастся".

"Он знает, что белорусы продолжают борьбу, и понимает, что все, кто прошел через политические приговоры и преследования, будут реабилитированы", – отметила она.

В заключении Сергей Тихановский, как утверждает его жена, "пишет сценарии для фильмов о Беларуси и остается свободным духом человеком в любых условиях".

Отметим, 11 марта стало известно, что Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного производства, в котором фигурирует оппозиционер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланы Тихановской.

Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Светланы Тихановской, однако в МИДе Литвы отказались от этого, отметив, что страна не выдает людей, которые подвергаются политическим преследованиям.