"До 15 лет": СК Беларуси предъявил мужу Светланы Тихановской окончательное обвинение

По версии следствия, Тихановский "на протяжении длительного времени" якобы занимался "организацией массовых беспорядков в поствыборный период".

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного производства, в котором фигурирует блогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланы Тихановской, и его соратники. Ему предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РБ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Так, Сергея Тихановского обвинили по следующим статьям:

ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);

ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды);

ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК);

ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

По статье "об организации массовых беспорядков" Тихановского могут приговорить до 15 лет лишения свободы.

Также на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

По версии следствия, Тихановский и его соратники "на протяжении длительного периода" якобы занимались "подготовкой и организацией массовых беспорядков в поствыборный период".

"Тихановский с использованием Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного Telegram-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", — сообщается на сайте СК.

Правоохранители утверждают, что они собрали якобы "доказательства взаимосвязи преступлений с деятельностью экстремистов". По версии следствия, "десятки человек", которых воодушевили слова обвиняемых, якобы присоединились к "массовым беспорядкам" и применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Также, в СК РБ считают, что Тихановский якобы угрожал главе Центральной комиссии по выборам, чем "воспрепятствовал работе комиссии и проведению республиканских референдумов".

Отметим, Сергея Тихановского арестовали 29 мая 2020 года. После этого его жена Светлана Тихановская решила баллотироваться на президентских выборах вместо него. Впоследствии она стала одной из главных фигур оппозиции Александра Лукашенко. Она покинула Беларусь и находится в Литве. Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Напомним, ранее Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Светланы Тихановской, однако в МИДе Литвы отказались от этого, отметив, что страна не выдает людей, которые подвергаются политическим преследованиям.

9 марта белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA опубликовал на YouTube фильм-расследование "Золотое дно" о "недвижимости, автопарке, имуществе и коррупционных схемах Александра Лукашенко". Авторы расследования утверждают, что Лукашенко фактически приватизировал государственные резиденции и владеет парком автомобилей на 4 млн евро.

В тот же день, 9 марта, стало известно, что от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021" поедет группа "Галасы ЗМеста", которая систематически критикует оппозицию Александра Лукашенко. Изначально от Беларуси должна была ехать другая группа, однако от сотрудничества с ними отказались, поскольку те поддержали протесты против Лукашенко.