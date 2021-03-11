"До 15 років": СК Білорусі пред'явив чоловікові Світлани Тихановської остаточно обвинувачення

За версією слідства, Тихановський "протягом тривалого часу" нібито займався "організацією масових заворушень у поствиборчий період".

Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування кримінальної справи, у якій фігурує блогер Сергій Тихановський, чоловік кандидата в президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлани Тихановської, і її соратник. Йому предʼявили остаточне звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу РБ. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету.

Так, Сергія Тихановського звинуватили за такими статтями:

ч.1 ст.293 (організація масових заворушень);

ч.3 ст.130 (розпалювання соціальної ворожнечі);

ч.2 ст.191 (перешкоджання роботі ЦВК);

ч.1 ст.342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

За статтею "про організацію масових заворушень" Тихановського можуть засудити до 15 років позбавлення волі.

Також на майно і грошові кошти обвинувачених накладено арешт.

За версією слідства, Тихановський і його соратники "протягом тривалого періоду" нібито займалися "підготовкою й організацією масових заворушень у поствиборчий період".

"Тихановський з використанням Youtube-каналу "Країна для життя" й однойменного Telegram-каналу відкрито закликав до насильства стосовно представників влади і правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і ворожнечу в суспільстві за ознаками соціального статусу", — повідомляється на сайті СК.

Правоохоронці стверджують, що вони зібрали нібито "докази взаємозвʼязку злочинів з діяльністю екстремістів". За версією слідства, "десятки людей", яких надихнули слова обвинувачених, нібито приєдналися до "масових заворушень" і застосовували насильство по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ.

Також у СК РБ вважають, що Тихановський нібито погрожував голові Центральної комісії з виборів, "перешкодив роботі комісії і проведенню республіканських референдумів".

Зазначимо, Сергія Тихановського заарештували 29 травня 2020 року. Після цього його дружина Світлана Тихановська вирішила балотуватися на президентських виборах замість нього. Згодом вона стала однією з головних фігур опозиції Олександра Лукашенка. Вона покинула Білорусь і перебуває в Литві. Тихановській довелося виїхати з Білорусі, оскільки її відʼїзд дозволив звільнити начальника виборчого штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Нагадаємо, що раніше Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Світлани Тихановській, проте в МЗС Литви відмовилися від цього, зазначивши, що країна не видає людей, які піддаються політичним переслідуванням.

9 березня білоруський опозиційний Telegram-канал NEXTA опублікував на YouTube фільм-розслідування "Золоте дно" про "нерухомість, автопарк, майно і корупційні схеми Олександра Лукашенка". Автори розслідування стверджують, що Лукашенко фактично приватизував державні резиденції і володіє парком автомобілів на 4 млн євро.

У той же день, 9 березня, стало відомо, що від Білорусі на пісенний конкурс "Євробачення-2 021" поїде група "Галаси ЗМеста", яка систематично критикує опозицію Олександра Лукашенка. Спочатку від Білорусі повинна була їхати інша група, однак від співпраці з ними відмовилися, оскільки ті підтримали протести проти Лукашенка.