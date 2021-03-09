"Плясать под дудочку": Беларусь на "Евровидении-2021" представит группа, высмеивающая оппозицию

Изначально от Беларуси должна была ехать другая группа, однако от сотрудничества с ними отказались, поскольку те поддержали протесты против Лукашенко.

9 марта стало известно, что представлять Беларусь на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" будет группа из Барановичи под названием "Галасы ЗМеста". Об этом сообщило белорусское государственное агентство Белтелерадиокомпания.

По информации агентства, музыканты начали выступать более десяти лет назад. Сперва они делали каверы на чужие композиции, но позже начали сочинять свои авторские песни. Название "Галасы ЗМеста" они решили взять, пишет агентство, после "известных событий". Тогда же они начали публиковать свои видео в YouTube, который, как заявляют в Белтелерадиокомпании, "набрал больше количество подписчиков" (на их канал подписано чуть более 16 тыс. пользователей).

"Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест – содержание, смысл, и место – небольшой провинциальный город", — сообщают в агентстве.

Портал people.onliner.by рассказал, что группа "Галасы ЗМеста" появилась в медийном поле спустя пару месяцев после начала протестов против Александра Лукашенко в Беларуси. Наиболее старое видео на их канале в YouTube датируется "4 месяцами назад".

Помимо каверов на песни "Перемен", "Муры", "Купалинка" в репертуаре группы из Барановичей есть композиция, которая называется "Координационный совет" и ряд других, в которых в критическом ключе упоминаются Светлана Тихановская, Павел Латушко и другие представители оппозиции Лукашенко.

[ + – ] "Галасы ЗМеста" - Координационный совет (клип)

[ + – ] "Галасы ЗМеста" - Евромечта (клип)

[ + – ] "Галасы ЗМеста" - Заграница (клип)

"Когда "под соусом" "политической борьбы" пытаются разрушить Страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными…", — сказано в разделе "О нас" на сайте группы.

А вот видеоклип к песне "Я научу тебя", с которой музыкальный коллектив "Галасы ЗМеста" поедет защищать честь страны на международном конкурсе "Евровидение-2021".

"Я научу тебя плясать под дудочку.

Я научу тебя клевать на удочку.

Я научу тебя ходить по струночке.

Ты будешь всем доволен, рад всему", — поет группа припеве.

[ + – ] "Галасы ЗМеста" - Я научу тебя (клип, Беларусь, Евровидение-2021)

Портал people.onliner.by рассказал, что на отмененное из-за пандемии "Евровидение" в 2020 году должен был ехать дуэт VAL, который стал победителем в национальном отборе.

Однако музыканты во время протестов выступили против Лукашенко, из-за чего в Белтелерадиокомпании решили не везти их на "Евровидение-2021".

"Прочитав интервью, хотим сказать только одно. Группа VAL уже и вправду не поедет на "Евровидение-2021", и произойдет это не потому, что на БТ что-то "сломалось" или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть", — отметили в госрегуляторе.

Отметим, накануне стало известно, что Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2021" представит исполнительница Манижа Сангин, которая также известна под псевдонимом Manizha. Она выступит с песней "Русская женщина".

На отмененное из-за пандемии "Евровидение-2020" от России должна была ехать популярная группа Little Big с песней UNO, однако в 2021 году они отказались участвовать в национальном отборе на конкурс, отметив, что "в России есть еще много талантливых исполнителей".

А Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2021" представит группа Go_A с песней "Шум".

Международный конкурс "Евровидение 2021" должен пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая. Организаторы готовят его проведение по "сценарию В", подразумевающему, среди прочего, соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Также в этом году численность делегаций участников конкурса должны сократить.