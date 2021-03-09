"Танцювати під дудочку": Білорусь на "Євробаченні-2021" представить група, яка висміює опозицію

Спочатку від Білорусі повинна була їхати інша група, однак від співпраці з ними відмовилися, оскільки ті підтримали протести проти Лукашенка.

9 березня стало відомо, що представляти Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2021" буде група з Барановичей під назвою "Галаси ЗМеста". Про це повідомило білоруське державне агентство Білтелерадіокомпанія.

За інформацією агентства, музиканти почали виступати понад десять років тому. Спершу вони робили кавери на чужі композиції, але пізніше почали складати свої авторські пісні. Назву "Галаси ЗМеста" вони вирішили взяти, пише агентство, після "відомих подій". Тоді ж вони почали публікувати свої відео на YouTube, який, як заявляють у Білтелерадіокомпанії, "набрав більшої кількості підписників" (на їхній канал підписано трохи більше 16 тис. користувачів).

"Тлумачення двояке: голоси (думки людей) з глибинки або голоси зі змістом. Адже гра слів: змест — зміст, сенс, і місце — невелике провінційне місто", — повідомляють в агентстві.

Портал people.onliner.by розповів, що група "Галаси ЗМеста" з'явилася в медійному полі через кілька місяців після початку протестів проти Олександра Лукашенка в Білорусі. Найбільш старе відео на їхньому каналі в YouTube датується "4 місяцями назад".

Крім каверів на пісні "Перемен", "Мури", "Купалінка", у репертуарі групи з Барановичів є композиція, яка називається "Координаційна рада" і ряд інших, у яких у критичному ключі згадуються Світлана Тихановська, Павло Латушко та інші представники опозиції Лукашенка.

[ + – ] "Галаси ЗМеста" — Координаційна рада (кліп)

[ + – ] "Галаси ЗМеста" — Євромрії (кліп)

[ + – ] "Галаси ЗМеста" — Закордон (кліп)

"Коли "під соусом" "політичної боротьби" намагаються зруйнувати країну, яку ми любимо і в якій живемо, ми не можемо залишатися байдужими ...", — сказано в розділі "Про нас" на сайті групи.

А ось відеокліп до пісні "Я навчу тебе", з якою музичний колектив "Галаси ЗМеста" поїде захищати честь країни на міжнародному конкурсі "Євробачення-2021".

"Я навчу тебе танцювати під дудочку.

Я навчу тебе клювати на вудку.

Я навчу тебе ходити по струнці.

Ти будеш усім задоволений, радий усьому", — співає група в приспіві.

[ + – ] "Галаси ЗМеста" — Я навчу тебе (кліп, Білорусь, Євробачення-2021)

Портал people.onliner.by розповів, що на скасоване через пандемію "Євробачення" у 2020 році повинен був їхати дует VAL, який став переможцем у національному відборі.

Однак музиканти під час протестів виступили проти Лукашенка, через що в Білтелерадіокомпанії вирішили не везти їх на "Євробачення-2021".

"Прочитавши інтерв'ю, хочемо сказати тільки одне. Група VAL уже й справді не поїде на "Євробачення-2021", і станеться це не тому, що на БТ щось "зламалося" чи лютує цензура, а тому, що в артистів групи VAL немає совісті", — зазначили в держрегуляторі.

Зазначимо, що напередодні стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" представить виконавиця Маніжа Сангін, яка також відома під псевдонімом Manizha. Вона виступить з піснею "Російська жінка".

На скасоване через пандемію "Євробачення-2020" від Росії повинна була їхати популярна група Little Big з піснею UNO, проте у 2021 році вони відмовилися брати участь у національному відборі на конкурс, зазначивши, що "в Росії є ще багато талановитих виконавців".

А Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" представить група Go_A з піснею "Шум".

Міжнародний конкурс "Євробачення 2021" повинен пройти в Роттердамі (Нідерланди) з 18 по 22 травня. Організатори готуються його проведення за "сценарієм В", що припускає, серед іншого, дотримання соціальної дистанції в півтора метра. Також в цьому році чисельність делегацій учасників конкурсу повинні скоротити.