"Евровидение-2021": артисты будут петь вживую, а решения по зрителям еще нет

Делегации участников должны будут находится в отелях. Покидать их разрешается лишь в том случае, если нужно будет добраться до места проведения фестиваля.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2021", который пройдет в мае в Ротердаме, сообщили, что его участники будут выступать вживую, однако допускать ли в зал зрителей будет решаться позже.

Об этом сообщает пресс-служба "Евровидения".

"Дух и традиция "Евровидения" заключаются в объединении Европы на одной сцене, и мы все еще твердо настроены добиться этого в Роттердаме в мае. Мы движемся вперед с нашими планами создать безопасный конкурс песни "Евровидение", где все артисты будут выступать вживую", – сказал исполнительный руководитель "Евровидения-2021" Мартин Остердал.

Согласно сценарию, освещать концерт в зале будут только 500 журналистов. Еще 1000 из них будут находиться в специальном онлайн-пресс-центре.

Организаторы заявили, что решение о том, допускать ли зрителей на концерт будет приниматься позже.

"Здоровье и безопасность всех, кто принимает участие в конкурсе, является нашим главным приоритетом", – сказал Мартин Остердал.

Всем участникам песенного конкурса организаторы советуют побыть на карантине за 5 дней до вылета в Нидерланды, а также сдать тест на коронавирус за 72 часа до вылета.

В Роттердаме делегации должны будут находиться в своих отелях и не выходить на улицу, за исключением, когда необходимо добраться до места проведения фестиваля.

Также, всех тех, кто будет работать на арене, включая прессу, будут регулярно тестировать в специальном помещении поблизости.

Отметим, из-за пандемии в 2020 году ежегодный конкурс решили отменить, вместо этого зрителям транслировали клипы 41 исполнителя. Было принято решение, что в 2021 году страны представят те же участники, которых отобрали для "Евровидения-2020". С песней от Украины выступит электро-фолк-группа Go_A, которая недавно презентовала свежий клип к песне "Шум".