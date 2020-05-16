В ходе двухчасового концерта зрители увидят клипы 41 исполнителя и музыкальных групп, которые в этом году должны были принять участие в конкурсе

16 мая вместо финала "Евровидения 2020", который отменили из-за пандемии коронавируса, состоится онлайн-концерт Europe Shine A Light ("Европа сияет светом"). Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть концерт можно будет в эфире телеканала UA:Перший, а также на официальной трансляции в YouTube.

В ходе двухчасового концерта зрители увидят клипы 41 исполнителя и музыкальных групп, которые в этом году должны были принять участие в "Евровидении 2020". Также ожидается выступление звезд конкурса прошлых лет. Шоу будут вести нидерландские ведущие Евровидения Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

Напомним, что 12 и 14 мая, в дни когда должны были состоятся полуфиналы "Евровидения 2020", состоялись онлайн-концерты участников конкурса. Они преимущественно состояли из клипов, коротких интервью с артистами и заранее снятых выступлений или репетиций. Так, выступление представителей Украины, группы Go_A с песней "Соловей" показали 12 мая.

Также украинская группа приняла участие в "домашнем" онлайн-концерте от организаторов Евровидения, во время которого исполнила кавер на песню Верки Сердючки "Лаша Тумбай".

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы сообщили, что в следующем году каждую страну могут представлять те же конкурсанты, но обязательно с новой песней.