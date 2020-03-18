Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая

Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте конкурса.

"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", – говорится в сообщении.

В обращении также отмечается, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить проводить конкурс.

Организаторы подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года. Переговоры о его проведении в Роттердаме (Нидерланды) будут продолжены.

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.

В 2020 году песенный конкурс "Евровидение" должен был состояться в Роттердаме в Нидерландах.