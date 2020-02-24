Евровидение-2020. Судья Нацотбора: "Украине не придется краснеть за Go-A в Роттердаме"

22 февраля стало известно, что в этом году Украину на Евровидении будет представлять группа Go-A. В финале Национального отбора малоизвестные электро-фолк-исполнители обошли опытного Андрея Хайата и популярную Jerry Heil. Фокус поговорил с одним из членов жюри Виталием Дроздовым, радио- и музыкальным экспертом и гендиректором "Хіт FM", о конкурсе, который в этот раз прошел без громких скандалов, а также шансах Украины в финале.

Финал украинского Национального отбора на Евровидение-2020 в этом году удивил неожиданной синхронностью оценок. Если, как правило, вкусы аудитории не совпадают с мнением жюри, то Go-A получили единогласную восьмерку от Андрея Данилко, Тины Кароль и Виталия Дроздова, и такой же балл выставили группе телезрители. После трансляции в Сети появились новости, что Украина существенно опустилась в рейтинге букмекеров. Однако Виталий Дроздов уверен, что у украинских исполнителей фолкотроники хорошие шансы на победу в главном песенном конкурсе Европы.

Все дело в магии

Почему именно Go-A стали победителями? В чем они проявили себя лучше конкурентов?

– Вы знаете, достаточно сложно объяснить, почему одни участники лучше других. Это не спортивные соревнования, где есть четкие критерии – секунды, сантиметры, количество голов. И, тем более, нельзя сказать, что исполнитель, получивший 1 балл, в шесть раз хуже того, кто получил 6 баллов. Все выступавшие в финале музыканты – это сильные артисты, с хорошими и очень разными песнями. Кто-то спел лучше или хуже, у кого-то номер получился сильнее, а кто-то не так взаимодействовал с песней, ещё какие-то нюансы. Но это были шесть сильных выступлений, разница между которыми не настолько очевидна. В таких случаях многое определяет магия, идущая во время номера со сцены. Очевидно, в выступлении Go-A этой магии было немного больше, чем у других.

Какие у группы перспективы на Евровидении?

– Я действительно вижу перспективы у них. Группа необычная, она будет выделяться на фоне других участников шоу. У Go-A есть все основания для того, чтобы европейский зритель их запомнил. Многое будет зависеть от того, какой номер подготовят уже к Роттердаму (он будет другим и, думаю, станет сильнее). Но конкретный прогноз делать не возьмусь – неблагодарное это дело. В чем я уверен – краснеть за них не придется.

Принято считать, что шансов у исполнителей больше, если они едут с песней на английском языке. В нынешнем году у нас песня на украинском. Это может помешать группе полноценно заявить о себе?

– Нет, фактор языка на Евровидении в последние годы не так силен, как прежде. Не думаю, что это станет каким-то большим минусом. Напомню, например, что Сальвадор Собрал [победитель Евровидения-2017] пел на португальском.

Андрей Данилко во время финала сказал, что Go-A сразу были его фаворитами. А на кого вы делали ставку?

– Я не делал ставки, для меня это не тотализатор. Или, точнее, я делал ставку на всех участников. Пытался в каждом разглядеть детали, которые могут привести к победе. Да, в разные периоды подготовки к Нацотбору мне казалось, что у кого-то больше шансов на победу, у кого-то – меньше. Но в самом начале, за три недели до первого полуфинала, когда я получил песни на прослушивание, это были одни имена, через неделю их сменили другие, еще через неделю – третьи. Поэтому каких-то особенных любимчиков или фаворитов у меня не было ни в первый день, ни в последний.

Но все же, может, кто-то стал вашим личным открытием на конкурсе?

– Мне придется называть, наверное, около 13 или 14 имен. Но тут надо пояснить: мое удивление зачастую не касается непосредственно выступления или текущей песни. Я всегда пытаюсь понять потенциал артиста, попробовать почувствовать его будущее, думаю об артисте в перспективе его развития. И в таком плане меня удивили почти все, даже те, кому я ставил низкие оценки за конкретное выступление в нынешнем Нацотборе. Если я видел, что из этого артиста может вырасти что-то большое и свежее, я удивлялся и радовался. Потому что нельзя не радоваться, если видишь потенциал и перспективу украинской музыки на ближайшие лет пять.

Жюри национального отбора: Андрей Данилко, Тина Кароль, Виталий Дроздов

Оторваться от гаджетов

А чего сегодня не хватает украинским молодым исполнителям? Что вы хотели бы чаще видеть на сцене?

– Одна из главных проблем молодых артистов была высказана членами жюри во время Нацотбора. Это слабое умение работать с залом, с публикой, умение найти плотный контакт с аудиторией во время выступления. Впрочем, это неудивительно в эпоху, когда общение с людьми само по себе уже не требует самих людей, когда мы под общением все больше и больше понимаем контактирование через соцсети и мессенджеры, когда человек вроде и общается, но при этом оказывается в одиночестве, наедине с гаджетом, без визуального контакта с собеседником. Так что нет ничего странного в том, что молодые артисты на сцене часто находятся в безопасном личном пузыре, из которого им сложно выйти. Но есть и хорошие новости. Победят те, кто сумеет выйти из этого пузыря!

В прошлом году украинский Нацотбор закончился скандалом с певицей Марув, которая выиграла, но не поехала на Евровидение. В этом году конкурс проходил намного спокойнее. В том числе благодаря новому правилу: участники, гастролировавшие в России после 2014 года, не допускались к отбору. Такая спокойная атмосфера не снизила зрительский интерес к шоу?

– Такой вопрос скорее к организаторам конкурса. В этом году действительно хотели сделать больше конкурс про музыку, чем про что-то другое. Потому было введено такое правило, которое сразу отрезало любые возможные провокации на скандалы. Снизила ли спокойная атмосфера зрительский интерес к шоу? Надеюсь, что нет.

Не секрет, что члены жюри периодически жестко критикуются зрителями из-за выставляемых оценок. Например, в свое время жертвой хейтеров стала Джамала. Вы прочувствовали это на себе? Читали комментарии после трансляций?

– Нет, комментариев я особо не читал. Пытался оценивать участников справедливо и честно. При таком подходе разве важны комментарии? К хейту отношусь спокойно. У меня нет необходимости нравиться публике любой ценой, моя работа и критерии ее успешности лежат в другой плоскости.

Часть зрителей, как, собственно, и ведущий Сергей Притула, обвинили Тину Кароль в необъективности из-за оценок отдельным участникам. Вы считаете справедливым, когда члены жюри судят тех, с кем тесно взаимодействовали в других проектах? И можно ли этого в реальности избежать, учитывая, насколько в Украине тесная музыкальная тусовка?

– Мне не показалось, что Тина уж так сильно «вытягивала» своих и была необъективной. Ее оценки своих бывших подопечных не сильно отличались от оценок, выставленных другими членами жюри и зрителями. Если бы она ставила высший балл там, где другие ставили единицу, тогда можно было бы говорить о предвзятости. Но такого не было. А во всем остальном – она профессионал, который имеет право на свое субъективное мнение, на свою собственную оценку творческого продукта. Этим правом она и пользовалась.