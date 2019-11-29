Культовый мультсериал "Симпсоны" может закрыться в следующем году (обновлено)

Шоураннер Эл Джин опроверг сообщения о том, что шоу подходит к концу

Композитор Дэнни Эльфман, автор музыки к "Симпсонам" сообщил, что 32-й сезон "Симпсонов" может стать последним для мультсериала, передает Daily Mail.

Обсуждая якобы скорый конец шоу, он объяснил: "Ну, из того, что я слышал, сериал заканчивается. Я не знаю точно, но я слышал, что это будет в следующем году".

По словам автора музыки к "Симпсонам", он не ожидал, что сериал станет таким популярным и будет длиться так долго.

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Он не мог предположить, что этот сериал станет долгожителем, потому что считал что у "Симпсонов" нет шансов на существование.

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Шоураннер Эл Джин опроверг сообщения о том, что шоу подходит к концу.

Культовый мультсериал начал выходить еще в 1989 году. За это время он получил 33 премии "Эмми", 34 премии "Энни", приз зрительских симпатий в 2016 году и был номинирован на "Оскар-2012". Он также был первым мультсериалом, который получил премию Peabody (ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение).

Журнал Time в 1998 году назвал "Симпсонов" лучшим телевизионным сериалом XX века. А в 2005 году журнал "Men's Health" признал Гомера Симпсона философом десятилетия.

Как ранее сообщал Фокус:

Из эпизода "Симпсонов", показанном в сезоне 1991 года, вырезали голос певца Майкла Джексона после премьеры документального фильма "Покидая Неверленд", в котором музыканта обвинили в растлении несовершеннолетних.