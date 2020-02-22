На Евровидение-2020 в Роттердам от Украины едет Go-A
2020-02-22 22:26:24
И зрители, и жюри оценили выступление группы в 6 баллов
В финале нацотбора на Евровидение 2020 победила группа Go-A с песней "Соловей"
От судей и от зрителей Go-A получила по шесть баллов.
Всего на сцене сегодня выступили шесть участников: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.
Примечательно, что до начала финала букмекеры пророчили победу KHAYAT, TVORCHI или KRUTЬ.
Сам нацотбор песнями Dancing Lasha Tumbai и Make it Rain Champagne открыла Верка Сердючка.
Также на сцене выступил один из членов жюри – Тина Кароль.
Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).
Как ранее сообщал Фокус:
- На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.
- Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.
- Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".
- В 2020 году песенный конкурс "Евровидение" проведут в Роттердаме в Нидерландах.
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